https://ria.ru/20230623/kafe-1879914621.html

В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой

В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой - РИА Новости, 23.06.2023

В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой

Суд в Братске запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:57

2023-06-23T08:57

2023-06-23T08:57

происшествия

братск

иркутская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд в Братске запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области. Ранее прокуратура Братска направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе. "Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации быстрого питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора", - говорится в сообщении. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.

https://ria.ru/20230327/salmonella-1861042384.html

братск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, братск, иркутская область