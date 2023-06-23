https://ria.ru/20230623/kafe-1879914621.html
В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой
В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой - РИА Новости, 23.06.2023
В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой
Суд в Братске запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:57
2023-06-23T08:57
2023-06-23T08:57
происшествия
братск
иркутская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд в Братске запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области. Ранее прокуратура Братска направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе. "Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации быстрого питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора", - говорится в сообщении. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.
https://ria.ru/20230327/salmonella-1861042384.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, братск, иркутская область
Происшествия, Братск, Иркутская область
В Братске запретили работу кафе, где более ста человек отравились шаурмой
Суд в Братске запретил работу кафе "Шаурму хочу", где отравились 103 человека
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Суд в Братске запретил работу кафе, где более 100 человек отравились шаурмой, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Иркутской области.
Ранее прокуратура Братска направила в суд исковое заявление о запрете деятельности кафе.
«
"Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил осуществление деятельности индивидуальному предпринимателю, владельцу организации быстрого питания, до вступления в законную силу решения суда по иску прокурора", - говорится в сообщении.
В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. По последним данным, число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек.
Во Владимирской области выявили сальмонеллу у посетителей кафе