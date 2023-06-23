https://ria.ru/20230623/it-eksportery-1879975954.html
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн - РИА Новости, 23.06.2023
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн
Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:06
2023-06-23T12:06
2023-06-23T12:06
российский экспортный центр (рэц)
россия
оаэ
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих решения для городской инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов, строительства и медицины, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Всего за 2 дня российские компании провели 96 таргетированных деловых встреч с 27 контрагентами из ОАЭ, среди которых представители государственного сектора, а также инвестиционные, инжиниринговые и IT-компании", - говорится в сообщении.Общий потенциал встреч оценивается в более 9,6 миллиона долларов.Возможность зарегистрироваться для участия в бизнес-миссии или зарубежной выставке доступна на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, оаэ
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, ОАЭ