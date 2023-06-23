Рейтинг@Mail.ru
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/it-eksportery-1879975954.html
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн - РИА Новости, 23.06.2023
IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн
Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:06
2023-06-23T12:06
российский экспортный центр (рэц)
россия
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих решения для городской инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов, строительства и медицины, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Всего за 2 дня российские компании провели 96 таргетированных деловых встреч с 27 контрагентами из ОАЭ, среди которых представители государственного сектора, а также инвестиционные, инжиниринговые и IT-компании", - говорится в сообщении.Общий потенциал встреч оценивается в более 9,6 миллиона долларов.Возможность зарегистрироваться для участия в бизнес-миссии или зарубежной выставке доступна на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, оаэ
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, ОАЭ

IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих решения для городской инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов, строительства и медицины, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Всего за 2 дня российские компании провели 96 таргетированных деловых встреч с 27 контрагентами из ОАЭ, среди которых представители государственного сектора, а также инвестиционные, инжиниринговые и IT-компании", - говорится в сообщении.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ)
"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением
Вчера, 12:01
Общий потенциал встреч оценивается в более 9,6 миллиона долларов.
Возможность зарегистрироваться для участия в бизнес-миссии или зарубежной выставке доступна на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала