https://ria.ru/20230623/it-eksportery-1879975954.html

IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн

IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн - РИА Новости, 23.06.2023

IT-экспортеры провели более 90 встреч с потенциалом более $9,6 млн

Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:06

2023-06-23T12:06

2023-06-23T12:06

российский экспортный центр (рэц)

россия

оаэ

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деловая миссия в сфере IT и Smart City под эгидой бренда Made in Russia прошла 19 и 20 июня в ОАЭ, в миссии приняли участие 15 российских компаний, предлагающих решения для городской инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов, строительства и медицины, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Всего за 2 дня российские компании провели 96 таргетированных деловых встреч с 27 контрагентами из ОАЭ, среди которых представители государственного сектора, а также инвестиционные, инжиниринговые и IT-компании", - говорится в сообщении.Общий потенциал встреч оценивается в более 9,6 миллиона долларов.Возможность зарегистрироваться для участия в бизнес-миссии или зарубежной выставке доступна на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html

россия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, оаэ