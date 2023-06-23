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ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 23.06.2023
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15:59 23.06.2023 (обновлено: 20:57 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1880036472.html
ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С
ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 23.06.2023
ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С
Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С, приводится на сайте правительства заявление вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:59
2023-06-23T20:57
россия
юрий слюсарь
денис мантуров
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
ростех
су-35с
безопасность
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С, приводится на сайте правительства заявление вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова."Партию новых Су-35С передал Минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в сообщении.Уточняется, что все истребители прошли заводские испытания, каждую модель протестировали в воздухе в различных рабочих режимах.Как отметил Мантуров, Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, способный выполнять широкий спектр задач.Как, в свою очередь, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, сейчас в производстве находятся новые партии этих истребителей. "Предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, и Комсомольский завод в том числе, благодаря господдержке получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства", — сказал он.Все это позволяет увеличивать серийный выпуск продукции и наращивать производство, добавил Слюсарь.
https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872118682.html
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россия, юрий слюсарь , денис мантуров, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, ростех, су-35с, безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Юрий Слюсарь , Денис Мантуров, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Ростех, Су-35С, Безопасность, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Глава Минпромторга Мантуров сообщил о передаче ВКС России новой партии истребителей Су-35С

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребители Су-35С
Истребители Су-35С - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребители Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С, приводится на сайте правительства заявление вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова.
"Партию новых Су-35С передал Минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что все истребители прошли заводские испытания, каждую модель протестировали в воздухе в различных рабочих режимах.
Как отметил Мантуров, Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, способный выполнять широкий спектр задач.
Как, в свою очередь, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, сейчас в производстве находятся новые партии этих истребителей.
"Предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, и Комсомольский завод в том числе, благодаря господдержке получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства", — сказал он.
Все это позволяет увеличивать серийный выпуск продукции и наращивать производство, добавил Слюсарь.
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РоссияЮрий СлюсарьДенис МантуровОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииРостехСу-35СБезопасностьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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