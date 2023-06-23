https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1880036472.html

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С - РИА Новости, 23.06.2023

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С, приводится на сайте правительства заявление вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:59

2023-06-23T15:59

2023-06-23T20:57

россия

юрий слюсарь

денис мантуров

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

ростех

су-35с

безопасность

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С, приводится на сайте правительства заявление вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова."Партию новых Су-35С передал Минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования", — говорится в сообщении.Уточняется, что все истребители прошли заводские испытания, каждую модель протестировали в воздухе в различных рабочих режимах.Как отметил Мантуров, Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, способный выполнять широкий спектр задач.Как, в свою очередь, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, сейчас в производстве находятся новые партии этих истребителей. "Предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, и Комсомольский завод в том числе, благодаря господдержке получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства", — сказал он.Все это позволяет увеличивать серийный выпуск продукции и наращивать производство, добавил Слюсарь.

https://ria.ru/20230516/kinzhal-1872118682.html

https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856100982.html

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россия, юрий слюсарь , денис мантуров, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, ростех, су-35с, безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)