https://ria.ru/20230623/ispytaniya-1880003634.html
Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков
Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2023
Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков
Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:02
2023-06-23T14:02
2023-06-23T20:26
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
вашингтон (штат)
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СОЧИ, 23 июн — РИА Новости. Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Нет, не должны. Есть серия соглашений 1980-х годов, в основном прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. Ни то ни другое не относится к этой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", — сказал Рябков журналистам. Ранее источник в военно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород".Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852) — носитель морских беспилотников "Посейдон" — будет принята на вооружение флота в 2023 году.
https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Москва, Вашингтон (штат)
Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков
Рябков заявил, что Россия не должна будет уведомлять США об испытаниях дрона "Посейдон"
СОЧИ, 23 июн — РИА Новости. Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Нет, не должны. Есть серия соглашений 1980-х годов, в основном прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. Ни то ни другое не относится к этой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", — сказал Рябков журналистам.
Ранее источник в военно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород".
Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов
, экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852) — носитель морских беспилотников "Посейдон" — будет принята на вооружение флота в 2023 году.
Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД