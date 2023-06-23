https://ria.ru/20230623/ispytaniya-1880003634.html

Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков

Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2023

Россия не должна будет уведомлять об испытаниях "Посейдона", заявил Рябков

Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:02

2023-06-23T14:02

2023-06-23T20:26

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

вашингтон (штат)

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СОЧИ, 23 июн — РИА Новости. Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Нет, не должны. Есть серия соглашений 1980-х годов, в основном прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. Ни то ни другое не относится к этой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать", — сказал Рябков журналистам. Ранее источник в военно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что первые испытания подводного беспилотника "Посейдон" запланированы на это лето с морского носителя — атомной подводной лодки "Белгород".Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852) — носитель морских беспилотников "Посейдон" — будет принята на вооружение флота в 2023 году.

https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, вашингтон (штат)