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Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 23.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:37 23.06.2023 (обновлено: 14:43 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/inoagent-1880014498.html
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 23.06.2023
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:37
2023-06-23T14:43
культура
москва
дмитрий быков
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Поводом для составления протокола стали несколько постов в его Telegram-канале без соответствующего указания об иноагентстве. Как сказано в решении суда, сам писатель в зал заседаний не явился, зато пришел его адвокат, который просил с учетом объективной стороны правонарушения и личности его доверителя назначить наказание ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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москва, дмитрий быков, происшествия
Культура, Москва, Дмитрий Быков, Происшествия
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей писателя Быкова за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.
Поводом для составления протокола стали несколько постов в его Telegram-канале без соответствующего указания об иноагентстве.
Как сказано в решении суда, сам писатель в зал заседаний не явился, зато пришел его адвокат, который просил с учетом объективной стороны правонарушения и личности его доверителя назначить наказание ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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