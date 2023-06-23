https://ria.ru/20230623/inoagent-1880014498.html
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 23.06.2023
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:37
2023-06-23T14:37
2023-06-23T14:43
культура
москва
дмитрий быков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_0:88:2249:1353_1920x0_80_0_0_998c4e1c5589b160023a47ee0ede12c5.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Поводом для составления протокола стали несколько постов в его Telegram-канале без соответствующего указания об иноагентстве. Как сказано в решении суда, сам писатель в зал заседаний не явился, зато пришел его адвокат, который просил с учетом объективной стороны правонарушения и личности его доверителя назначить наказание ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230616/shtraf-1878538748.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123415_246:0:2050:1353_1920x0_80_0_0_319dc570abfcabe08feecf42e9f0b3ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий быков, происшествия
Культура, Москва, Дмитрий Быков, Происшествия
Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей писателя Быкова за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.
Поводом для составления протокола стали несколько постов в его Telegram-канале без соответствующего указания об иноагентстве.
Как сказано в решении суда, сам писатель в зал заседаний не явился, зато пришел его адвокат, который просил с учетом объективной стороны правонарушения и личности его доверителя назначить наказание ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Суд оштрафовал Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента