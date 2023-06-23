https://ria.ru/20230623/inoagent-1880014498.html

Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 23.06.2023

Писателя Быкова* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:37

2023-06-23T14:37

2023-06-23T14:43

культура

москва

дмитрий быков

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Поводом для составления протокола стали несколько постов в его Telegram-канале без соответствующего указания об иноагентстве. Как сказано в решении суда, сам писатель в зал заседаний не явился, зато пришел его адвокат, который просил с учетом объективной стороны правонарушения и личности его доверителя назначить наказание ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230616/shtraf-1878538748.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, дмитрий быков, происшествия