https://ria.ru/20230623/indiya-1879896280.html

Премьер Индии заявил о партнерстве с США в области обороны

Премьер Индии заявил о партнерстве с США в области обороны - РИА Новости, 23.06.2023

Премьер Индии заявил о партнерстве с США в области обороны

США являются одним из самых важных партнеров Индии в области обороны, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T00:31

2023-06-23T00:31

2023-06-23T00:39

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. США являются одним из самых важных партнеров Индии в области обороны, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Сегодня Соединенные Штаты стали одним из наших самых важных партнеров в области обороны. Сегодня Индия и США работают вместе в космосе и на морях, в науке и полупроводниках, в стартапах и устойчивом развитии, в технологиях и торговле, в сельском хозяйстве и финансах, в искусстве и искусственном интеллекте", - заявил он на выступлении в конгрессе США. Ранее Моди заявил, что Индия и США "перешли к отношениям, включающим передачу технологий, совместную разработку и производство" оборонной техники. Накануне компания GE Aerospace, "дочка" General Electric, сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с индийской Hindustan Aeronautics Limited по производству двигателей GE Aerospace F414 для реактивных истребителей для ВВС Индии Tejas Mk2. Двигатели GE-F414 используются на нескольких современных боевых самолетах нового поколения по всему миру. В настоящее время эти двигатели эксплуатируются на двухместных реактивных истребителях Boeing F-18 Super Hornet и одномоторных боевых самолетах Saab JAS 39-Gripen нового поколения, а также интегрируются в самолеты, строящиеся в Южной Корее. Ряд американских и индийских СМИ утверждают, что США согласились передать Индии около 80% технологий этого двигателя - беспрецедентный шаг с учетом того, что Америка поддерживает строгий контроль над внутренними военными технологиями и никогда в прошлом не передавала столь важные технологические ноу-хау странам, не являющимся союзниками.

https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html

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в мире, индия, сша, нарендра моди