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Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2023
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00:22 23.06.2023 (обновлено: 00:39 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html
Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине
Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2023
Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине
Конфликт на Украине вернул войну в Европу, мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T00:22
2023-06-23T00:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине вернул войну в Европу, мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в конгрессе США. "За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. С конфликтом на Украине война вернулась в Европу. Это причиняет огромную боль всему региону. Особенно пострадали страны Глобального Юга. Мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности", - сказал он. Моди также повторил свое высказывание, что "сейчас не эпоха войны", которое он впервые произнес на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. "Я скажу прямо и публично. Сейчас не эпоха войн. Но для этого нужно больше диалога и дипломатии. И мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания", - добавил премьер Индии.
https://ria.ru/20230622/konflikt-1879882963.html
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в мире, индия, украина, европа, нарендра моди
В мире, Индия, Украина, Европа, Нарендра Моди
Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине

Премьер Индии Моди: конфликт на Украине вернул войну в Европу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине вернул войну в Европу, мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в конгрессе США.
«
"За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. С конфликтом на Украине война вернулась в Европу. Это причиняет огромную боль всему региону. Особенно пострадали страны Глобального Юга. Мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.
Моди также повторил свое высказывание, что "сейчас не эпоха войны", которое он впервые произнес на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года.
"Я скажу прямо и публично. Сейчас не эпоха войн. Но для этого нужно больше диалога и дипломатии. И мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания", - добавил премьер Индии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Вчера, 21:18
 
В миреИндияУкраинаЕвропаНарендра Моди
 
 
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