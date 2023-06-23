https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html

Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине

Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине - РИА Новости, 23.06.2023

Премьер Индии прокомментировал конфликт на Украине

Конфликт на Украине вернул войну в Европу, мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T00:22

2023-06-23T00:22

2023-06-23T00:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн – РИА Новости. Конфликт на Украине вернул войну в Европу, мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в конгрессе США. "За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. С конфликтом на Украине война вернулась в Европу. Это причиняет огромную боль всему региону. Особенно пострадали страны Глобального Юга. Мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности", - сказал он. Моди также повторил свое высказывание, что "сейчас не эпоха войны", которое он впервые произнес на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. "Я скажу прямо и публично. Сейчас не эпоха войн. Но для этого нужно больше диалога и дипломатии. И мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания", - добавил премьер Индии.

https://ria.ru/20230622/konflikt-1879882963.html

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в мире, индия, украина, европа, нарендра моди