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Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица" - РИА Новости, 23.06.2023
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Религия
 
12:46 23.06.2023 (обновлено: 14:07 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ikona-1879986688.html
Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица"
Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица" - РИА Новости, 23.06.2023
Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица"
Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:46
2023-06-23T14:07
религия
москва
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
религия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова состоялась в пятницу на площади Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, выпускники также приняли участие в молебне и поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева. Дипломы кадетам вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Панков передал слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу и поздравил воспитанниц и кадетов с успешным окончанием учебы. "Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении", - сказал Панков. Как уточнили в Минобороны РФ, 119 воспитанникам и 89 воспитанницам вручили аттестаты о среднем общем образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании. 10 суворовцев и 24 воспитанницы получили аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении", а 13 выпускников военно-музыкального училища - дипломы с отличием. "Уверен, что вы сможете успешно реализовать себя в любой сфере деятельности, но надеюсь, что свою карьеру вы свяжете с министерством обороны Российской Федерации. В этот знаменательный день хотел бы пожелать каждому из вас всегда уверенно идти к поставленной цели, добиваться самых высоких результатов и никогда не забывать своих наставников. Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал, и самое главное - всегда будьте патриотами Великой России!" - напутствовал выпускников Панков.
https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html
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москва, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), религия, вооруженные силы рф
Религия, Москва, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Религия, Вооруженные силы РФ
Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица"

Выпускники трех заведений Минобороны приняли участие в молебне и поклонились "Троице"

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЦеремония вручения аттестатов об окончании обучения выпускникам заведений Минобороны России
Церемония вручения аттестатов об окончании обучения выпускникам заведений Минобороны России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова состоялась в пятницу на площади Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, выпускники также приняли участие в молебне и поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева.
Дипломы кадетам вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Панков передал слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу и поздравил воспитанниц и кадетов с успешным окончанием учебы.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Образ "Троица" Андрея Рублева
15 мая, 17:31
"Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении", - сказал Панков.
Как уточнили в Минобороны РФ, 119 воспитанникам и 89 воспитанницам вручили аттестаты о среднем общем образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании. 10 суворовцев и 24 воспитанницы получили аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении", а 13 выпускников военно-музыкального училища - дипломы с отличием.
"Уверен, что вы сможете успешно реализовать себя в любой сфере деятельности, но надеюсь, что свою карьеру вы свяжете с министерством обороны Российской Федерации. В этот знаменательный день хотел бы пожелать каждому из вас всегда уверенно идти к поставленной цели, добиваться самых высоких результатов и никогда не забывать своих наставников. Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал, и самое главное - всегда будьте патриотами Великой России!" - напутствовал выпускников Панков.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Монахини у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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