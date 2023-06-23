Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова состоялась в пятницу на площади Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, выпускники также приняли участие в молебне и поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева. Дипломы кадетам вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Панков передал слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу и поздравил воспитанниц и кадетов с успешным окончанием учебы. "Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении", - сказал Панков. Как уточнили в Минобороны РФ, 119 воспитанникам и 89 воспитанницам вручили аттестаты о среднем общем образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании. 10 суворовцев и 24 воспитанницы получили аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении", а 13 выпускников военно-музыкального училища - дипломы с отличием. "Уверен, что вы сможете успешно реализовать себя в любой сфере деятельности, но надеюсь, что свою карьеру вы свяжете с министерством обороны Российской Федерации. В этот знаменательный день хотел бы пожелать каждому из вас всегда уверенно идти к поставленной цели, добиваться самых высоких результатов и никогда не забывать своих наставников. Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал, и самое главное - всегда будьте патриотами Великой России!" - напутствовал выпускников Панков.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова состоялась в пятницу на площади Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, выпускники также приняли участие в молебне и поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева.
Дипломы кадетам вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Панков передал слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу и поздравил воспитанниц и кадетов с успешным окончанием учебы.
Образ "Троица" Андрея Рублева
15 мая, 17:31
"Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении", - сказал Панков.
Как уточнили в Минобороны РФ, 119 воспитанникам и 89 воспитанницам вручили аттестаты о среднем общем образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании. 10 суворовцев и 24 воспитанницы получили аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении", а 13 выпускников военно-музыкального училища - дипломы с отличием.
"Уверен, что вы сможете успешно реализовать себя в любой сфере деятельности, но надеюсь, что свою карьеру вы свяжете с министерством обороны Российской Федерации. В этот знаменательный день хотел бы пожелать каждому из вас всегда уверенно идти к поставленной цели, добиваться самых высоких результатов и никогда не забывать своих наставников. Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал, и самое главное - всегда будьте патриотами Великой России!" - напутствовал выпускников Панков.
Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.
В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.
Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.
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