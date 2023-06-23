https://ria.ru/20230623/ikona-1879986688.html

Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица"

Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица" - РИА Новости, 23.06.2023

Выпускники заведений Минобороны поклонились иконе "Троица"

Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:46

2023-06-23T12:46

2023-06-23T14:07

религия

москва

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

религия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова состоялась в пятницу на площади Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, выпускники также приняли участие в молебне и поклонились иконе "Троица" Андрея Рублева. Дипломы кадетам вручили статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Панков передал слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу и поздравил воспитанниц и кадетов с успешным окончанием учебы. "Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении", - сказал Панков. Как уточнили в Минобороны РФ, 119 воспитанникам и 89 воспитанницам вручили аттестаты о среднем общем образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании. 10 суворовцев и 24 воспитанницы получили аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении", а 13 выпускников военно-музыкального училища - дипломы с отличием. "Уверен, что вы сможете успешно реализовать себя в любой сфере деятельности, но надеюсь, что свою карьеру вы свяжете с министерством обороны Российской Федерации. В этот знаменательный день хотел бы пожелать каждому из вас всегда уверенно идти к поставленной цели, добиваться самых высоких результатов и никогда не забывать своих наставников. Продолжайте учиться и совершенствоваться, смело реализуйте свой творческий потенциал, и самое главное - всегда будьте патриотами Великой России!" - напутствовал выпускников Панков.

https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), религия, вооруженные силы рф