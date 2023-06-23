https://ria.ru/20230623/genichesk-1880016401.html
Украинские войска обстреляли Геническ
Украинские войска обстреляли Геническ - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска обстреляли Геническ
Город Геническ в Херсонской области обстрелян со стороны ВСУ, в окрестностях города прозвучали несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:44
2023-06-23T14:44
2023-06-23T16:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
геническ
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн - РИА Новости. Город Геническ в Херсонской области обстрелян со стороны ВСУ, в окрестностях города прозвучали несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Над окраиной города поднимается черный дым.
https://ria.ru/20230623/obstrely-1879964783.html
геническ
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа
Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа
2023-06-23T14:44
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вооруженные силы украины, геническ, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Геническ, Херсонская область
Украинские войска обстреляли Геническ
Украинские войска обстреляли Геническ, в окрестностях города прозвучало несколько взрывов