https://ria.ru/20230623/genichesk-1880016401.html

Украинские войска обстреляли Геническ

Украинские войска обстреляли Геническ - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Геническ

Город Геническ в Херсонской области обстрелян со стороны ВСУ, в окрестностях города прозвучали несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:44

2023-06-23T14:44

2023-06-23T16:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

геническ

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн - РИА Новости. Город Геническ в Херсонской области обстрелян со стороны ВСУ, в окрестностях города прозвучали несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Над окраиной города поднимается черный дым.

https://ria.ru/20230623/obstrely-1879964783.html

геническ

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа 2023-06-23T14:44 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, геническ, херсонская область