https://ria.ru/20230623/geely-1880050036.html

На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"

На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.06.2023

На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:52

2023-06-23T16:52

2023-06-23T16:53

экономика

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raiffeisen bank international

volvo ab

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка. "НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., владеющую несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility", - заявили в ведомстве.Как утверждает агентство, основанием для внесения в перечень стало то, что компания продолжает представлять и продавать новые модели своих автомобилей в России. Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.

https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html

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экономика, украина, raiffeisen bank international, volvo ab, в мире, китай, geely automobile