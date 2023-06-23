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На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.06.2023
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16:52 23.06.2023 (обновлено: 16:53 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/geely-1880050036.html
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:52
2023-06-23T16:53
экономика
украина
raiffeisen bank international
volvo ab
в мире
китай
geely automobile
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка. &quot;НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., владеющую несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk &amp; Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility&quot;, - заявили в ведомстве.Как утверждает агентство, основанием для внесения в перечень стало то, что компания продолжает представлять и продавать новые модели своих автомобилей в России. Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.
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экономика, украина, raiffeisen bank international, volvo ab, в мире, китай, geely automobile
Экономика, Украина, Raiffeisen Bank International, Volvo AB, В мире, Китай, Geely Automobile
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"

Украинское НАПК внесло китайскую компанию Geely в международный список "спонсоров войны"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтенд компании Geely (Китай)
Стенд компании Geely (Китай) - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стенд компании Geely (Китай). Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка.
«

"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., владеющую несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility", - заявили в ведомстве.

Как утверждает агентство, основанием для внесения в перечень стало то, что компания продолжает представлять и продавать новые модели своих автомобилей в России.
Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.
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ЭкономикаУкраинаRaiffeisen Bank InternationalVolvo ABВ миреКитайGeely Automobile
 
 
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