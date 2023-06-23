https://ria.ru/20230623/geely-1880050036.html
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 23.06.2023
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:52
2023-06-23T16:52
2023-06-23T16:53
экономика
украина
raiffeisen bank international
volvo ab
в мире
китай
geely automobile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858641692_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0042f26386cb890277b9906405b51903.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в своем телеграм-канале, что внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных "спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка. "НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., владеющую несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility", - заявили в ведомстве.Как утверждает агентство, основанием для внесения в перечень стало то, что компания продолжает представлять и продавать новые модели своих автомобилей в России. Ранее НАПК уже объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding, венгерского банка OTP и итальянской компании Buzzi Unicem из-за того, что они продолжают вести бизнес в России.
https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858641692_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9502af63b1b9b959a19dd1333e9de475.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, raiffeisen bank international, volvo ab, в мире, китай, geely automobile
Экономика, Украина, Raiffeisen Bank International, Volvo AB, В мире, Китай, Geely Automobile
На Украине внесли китайскую компанию Geely в список "спонсоров войны"
Украинское НАПК внесло китайскую компанию Geely в международный список "спонсоров войны"