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Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 23.06.2023
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Новости Подмосковья
 
22:46 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/fond-1880104116.html
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 23.06.2023
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:46
2023-06-23T22:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие общественные деятели побывали в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", их сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор (Андрей Воробьев) познакомил общественных деятелей с работой подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества"…", - сообщили в ведомстве. Гостями фонда стали также гендиректор "Щёлково Агрохим" Салис Каракотов, заведующая клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка и председатель женсовета соединения Ольга Коростелева, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк и другие. Подмосковный филиал начал свою работу 1 июня. По данным пресс-службы, за это время сюда обратились уже около 400 человек, в том числе свыше 200 участников спецоперации. "Мы сегодня хотели бы продемонстрировать работу нашего регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными - получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20230622/nagrady-1879837852.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"

Воробьев показал общественным деятелям работу подмосковного фонда "Защитники Отечества"

© Правительство Московской областиВоробьев показал общественным деятелям работу подмосковного фонда "Защитники Отечества"
Воробьев показал общественным деятелям работу подмосковного фонда Защитники Отечества
© Правительство Московской области
Воробьев показал общественным деятелям работу подмосковного фонда "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие общественные деятели побывали в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", их сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор (Андрей Воробьев) познакомил общественных деятелей с работой подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества"…", - сообщили в ведомстве.
Гостями фонда стали также гендиректор "Щёлково Агрохим" Салис Каракотов, заведующая клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка и председатель женсовета соединения Ольга Коростелева, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк и другие.
Подмосковный филиал начал свою работу 1 июня. По данным пресс-службы, за это время сюда обратились уже около 400 человек, в том числе свыше 200 участников спецоперации.
"Мы сегодня хотели бы продемонстрировать работу нашего регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными - получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности", - сказал Воробьев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил им областные награды - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Воробьев вручил награды медикам в честь профессионального праздника
22 июня, 16:55
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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