https://ria.ru/20230623/fond-1880104116.html
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 23.06.2023
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:46
2023-06-23T22:46
2023-06-23T22:46
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880103429_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f5f3ea848b13bab6af08e71e7e02af8d.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие общественные деятели побывали в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", их сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор (Андрей Воробьев) познакомил общественных деятелей с работой подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества"…", - сообщили в ведомстве. Гостями фонда стали также гендиректор "Щёлково Агрохим" Салис Каракотов, заведующая клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка и председатель женсовета соединения Ольга Коростелева, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк и другие. Подмосковный филиал начал свою работу 1 июня. По данным пресс-службы, за это время сюда обратились уже около 400 человек, в том числе свыше 200 участников спецоперации. "Мы сегодня хотели бы продемонстрировать работу нашего регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными - получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20230622/nagrady-1879837852.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880103429_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2561c67acbade2fd72a2b8919950d5b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"
Воробьев показал общественным деятелям работу подмосковного фонда "Защитники Отечества"
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие общественные деятели побывали в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", их сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в управлении пресс-службы
губернатора и правительства Московской области.
"Губернатор (Андрей Воробьев) познакомил общественных деятелей с работой подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества"…", - сообщили в ведомстве.
Гостями фонда стали также гендиректор "Щёлково Агрохим" Салис Каракотов, заведующая клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка и председатель женсовета соединения Ольга Коростелева, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк и другие.
Подмосковный филиал начал свою работу 1 июня. По данным пресс-службы, за это время сюда обратились уже около 400 человек, в том числе свыше 200 участников спецоперации.
"Мы сегодня хотели бы продемонстрировать работу нашего регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными - получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности", - сказал Воробьев.
Воробьев вручил награды медикам в честь профессионального праздника