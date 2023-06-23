https://ria.ru/20230623/fond-1880104116.html

Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"

Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 23.06.2023

Воробьев показал общественным деятелям работу фонда "Защитники Отечества"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:46

2023-06-23T22:46

2023-06-23T22:46

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, чемпион мира по боксу и депутат совета депутатов Чехова Денис Лебедев и другие общественные деятели побывали в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", их сопровождал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Губернатор (Андрей Воробьев) познакомил общественных деятелей с работой подмосковного филиала фонда "Защитники Отечества"…", - сообщили в ведомстве. Гостями фонда стали также гендиректор "Щёлково Агрохим" Салис Каракотов, заведующая клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка и председатель женсовета соединения Ольга Коростелева, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк и другие. Подмосковный филиал начал свою работу 1 июня. По данным пресс-службы, за это время сюда обратились уже около 400 человек, в том числе свыше 200 участников спецоперации. "Мы сегодня хотели бы продемонстрировать работу нашего регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными - получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20230622/nagrady-1879837852.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)