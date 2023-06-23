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Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:08 23.06.2023 (обновлено: 19:13 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/fond-1880081731.html
Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО
Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.06.2023
Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:08
2023-06-23T19:13
тверская область
игорь руденя
игорь щеголев
тверская область
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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ТВЕРЬ, 23 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального правительства.Специальный государственный фонд для поддержки ветеранов СВО и их семей создан по поручению президента России Владимира Путина, которое было озвучено в Послании Федеральному Собранию РФ.Щеголев и Руденя осмотрели кабинеты социальных координаторов, реабилитации, зал групповой работы. В кабинете психологической помощи специалисты рассказали о проведении психолого-терапевтической поддержки для военнослужащих, нуждающихся в данном виде помощи.Фонд, который начал работу в Верхневолжье 1 июня, оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям.В муниципалитетах региона уже приступили к работе социальные координаторы, к которым могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей по вопросам трудоустройства, образования, юридической помощи и другим.Щеголев подчеркнул большую социальную значимость проводимой работы и отметил необходимость налаживания межрегионального взаимодействия для обмена опытом в работе с участниками специальной военной операции.Руденя для повышения доступности услуг, предоставляемых Фондом, поручил подключить к работе филиалы МФЦ в муниципалитетах.С начала работы филиала поступило уже 302 обращения. Все они решены или находятся на особом контроле социальных координаторов. Вопросы касались оказания социальной поддержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, проведения юридических консультаций, решения бытовых вопросов, предоставления медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230531/filial-1875371146.html
https://ria.ru/20230623/vystavka-1880068913.html
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игорь руденя, игорь щеголев, тверская область, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Тверская область, Игорь Руденя, Игорь Щеголев, Тверская область, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО

© Фото : правительство Тверской областиПолномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : правительство Тверской области
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"
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ТВЕРЬ, 23 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специальный государственный фонд для поддержки ветеранов СВО и их семей создан по поручению президента России Владимира Путина, которое было озвучено в Послании Федеральному Собранию РФ.
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В Тверской области открылся филиал фонда поддержки участников СВО
31 мая, 16:45
Щеголев и Руденя осмотрели кабинеты социальных координаторов, реабилитации, зал групповой работы. В кабинете психологической помощи специалисты рассказали о проведении психолого-терапевтической поддержки для военнослужащих, нуждающихся в данном виде помощи.
Фонд, который начал работу в Верхневолжье 1 июня, оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям.
В муниципалитетах региона уже приступили к работе социальные координаторы, к которым могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей по вопросам трудоустройства, образования, юридической помощи и другим.
Щеголев подчеркнул большую социальную значимость проводимой работы и отметил необходимость налаживания межрегионального взаимодействия для обмена опытом в работе с участниками специальной военной операции.
Руденя для повышения доступности услуг, предоставляемых Фондом, поручил подключить к работе филиалы МФЦ в муниципалитетах.
С начала работы филиала поступило уже 302 обращения. Все они решены или находятся на особом контроле социальных координаторов. Вопросы касались оказания социальной поддержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, проведения юридических консультаций, решения бытовых вопросов, предоставления медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.
Щёголев и Руденя приняли участие в открытии выставки Русский мир в Твери - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Щеголев и Руденя приняли участие в открытии выставки "Русский мир" в Твери
Вчера, 18:04
 
Тверская областьИгорь РуденяИгорь ЩеголевТверская областьФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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