https://ria.ru/20230623/fond-1880081731.html

Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО

Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 23.06.2023

Щеголев и Руденя познакомились с работой фонда поддержки участников СВО

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:08

2023-06-23T19:08

2023-06-23T19:13

тверская область

игорь руденя

игорь щеголев

тверская область

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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ТВЕРЬ, 23 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя познакомились с работой областного филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба регионального правительства.Специальный государственный фонд для поддержки ветеранов СВО и их семей создан по поручению президента России Владимира Путина, которое было озвучено в Послании Федеральному Собранию РФ.Щеголев и Руденя осмотрели кабинеты социальных координаторов, реабилитации, зал групповой работы. В кабинете психологической помощи специалисты рассказали о проведении психолого-терапевтической поддержки для военнослужащих, нуждающихся в данном виде помощи.Фонд, который начал работу в Верхневолжье 1 июня, оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям.В муниципалитетах региона уже приступили к работе социальные координаторы, к которым могут обращаться ветераны боевых действий и члены их семей по вопросам трудоустройства, образования, юридической помощи и другим.Щеголев подчеркнул большую социальную значимость проводимой работы и отметил необходимость налаживания межрегионального взаимодействия для обмена опытом в работе с участниками специальной военной операции.Руденя для повышения доступности услуг, предоставляемых Фондом, поручил подключить к работе филиалы МФЦ в муниципалитетах.С начала работы филиала поступило уже 302 обращения. Все они решены или находятся на особом контроле социальных координаторов. Вопросы касались оказания социальной поддержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, проведения юридических консультаций, решения бытовых вопросов, предоставления медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230531/filial-1875371146.html

https://ria.ru/20230623/vystavka-1880068913.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, игорь щеголев, тверская область, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"