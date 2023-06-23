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Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова - РИА Новости, 23.06.2023
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11:30 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/fond-1879965317.html
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова - РИА Новости, 23.06.2023
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова
Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени юмориста, актера и четвертого губернатора Алтайского... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:30
2023-06-23T11:30
москва
россия
происшествия
алтайский край
михаил евдокимов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени юмориста, актера и четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, который был учрежден его друзьями и родственниками спустя год после гибели, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил иск о ликвидации Межрегионального общественного фонда им. Михаила Евдокимова", - сказали в суде. Как ранее пояснил РИА Новости генеральный директор фонда полковник запаса ВВС МО РФ Сергей Чегодаев, ликвидация объединения фактически была спланирована, на его месте появится новый фонд, который будет "ближе" к Алтайскому краю. В этом регионе ежегодно проводится фестиваль, посвященный памяти Евдокимова. Этот суд – не первый для фонда. Столичный департамент имущества в 2008 году предоставил в аренду фонду помещения площадью более 300 квадратных метров на Новокузнецкой улице по льготной арендной ставке. С 2011 года у фонда стала копиться задолженность по аренде, в результате арендодатель в июле 2019 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании долга и выселении. Истец представил в суд материалы осмотра, из которых было видно, что помещения использовались не по назначению. В них, в частности, в нарушение условий договора, запрещающего субаренду, был расположен магазин игрушек, а одна из комнат использовалась для проживания. Суд первой инстанции в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика 2,8 миллиона рублей основного долга и более 700 тысяч рублей пени по договору аренды, а также обязав фонд освободить помещения. Это решение позднее вступило в силу. Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова под названием "Земляки" проводится много лет в Алтайском крае. Традиционно включает в себя спортивные соревнования, творческие встречи и концерты известных исполнителей. Евдокимов был избран губернатором Алтайского края в апреле 2004 года, а 7 августа 2006 года погиб в автокатастрофе. На трассе Бийск-Барнаул губернаторский Mercedes после столкновения с ехавшей в попутном направлении Toyota вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли также водитель и охранник Евдокимова.
https://ria.ru/20230615/proverka-1878260734.html
https://ria.ru/20220421/fond-1784755742.html
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москва, россия, происшествия, алтайский край, михаил евдокимов
Москва, Россия, Происшествия, Алтайский край, Михаил Евдокимов
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова

Суд в Москве ликвидировал фонд имени погибшего актера и губернатора Евдокимова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени юмориста, актера и четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, который был учрежден его друзьями и родственниками спустя год после гибели, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск о ликвидации Межрегионального общественного фонда им. Михаила Евдокимова", - сказали в суде.
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Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента
15 июня, 11:13
Как ранее пояснил РИА Новости генеральный директор фонда полковник запаса ВВС МО РФ Сергей Чегодаев, ликвидация объединения фактически была спланирована, на его месте появится новый фонд, который будет "ближе" к Алтайскому краю. В этом регионе ежегодно проводится фестиваль, посвященный памяти Евдокимова.
Этот суд – не первый для фонда. Столичный департамент имущества в 2008 году предоставил в аренду фонду помещения площадью более 300 квадратных метров на Новокузнецкой улице по льготной арендной ставке. С 2011 года у фонда стала копиться задолженность по аренде, в результате арендодатель в июле 2019 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании долга и выселении. Истец представил в суд материалы осмотра, из которых было видно, что помещения использовались не по назначению. В них, в частности, в нарушение условий договора, запрещающего субаренду, был расположен магазин игрушек, а одна из комнат использовалась для проживания. Суд первой инстанции в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика 2,8 миллиона рублей основного долга и более 700 тысяч рублей пени по договору аренды, а также обязав фонд освободить помещения. Это решение позднее вступило в силу.
Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова под названием "Земляки" проводится много лет в Алтайском крае. Традиционно включает в себя спортивные соревнования, творческие встречи и концерты известных исполнителей.
Евдокимов был избран губернатором Алтайского края в апреле 2004 года, а 7 августа 2006 года погиб в автокатастрофе. На трассе Бийск-Барнаул губернаторский Mercedes после столкновения с ехавшей в попутном направлении Toyota вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли также водитель и охранник Евдокимова.
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