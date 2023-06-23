https://ria.ru/20230623/fond-1879965317.html
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова - РИА Новости, 23.06.2023
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова
Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени юмориста, актера и четвертого губернатора Алтайского... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:30
2023-06-23T11:30
2023-06-23T11:30
москва
россия
происшествия
алтайский край
михаил евдокимов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени юмориста, актера и четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, который был учрежден его друзьями и родственниками спустя год после гибели, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил иск о ликвидации Межрегионального общественного фонда им. Михаила Евдокимова", - сказали в суде. Как ранее пояснил РИА Новости генеральный директор фонда полковник запаса ВВС МО РФ Сергей Чегодаев, ликвидация объединения фактически была спланирована, на его месте появится новый фонд, который будет "ближе" к Алтайскому краю. В этом регионе ежегодно проводится фестиваль, посвященный памяти Евдокимова. Этот суд – не первый для фонда. Столичный департамент имущества в 2008 году предоставил в аренду фонду помещения площадью более 300 квадратных метров на Новокузнецкой улице по льготной арендной ставке. С 2011 года у фонда стала копиться задолженность по аренде, в результате арендодатель в июле 2019 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании долга и выселении. Истец представил в суд материалы осмотра, из которых было видно, что помещения использовались не по назначению. В них, в частности, в нарушение условий договора, запрещающего субаренду, был расположен магазин игрушек, а одна из комнат использовалась для проживания. Суд первой инстанции в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика 2,8 миллиона рублей основного долга и более 700 тысяч рублей пени по договору аренды, а также обязав фонд освободить помещения. Это решение позднее вступило в силу. Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова под названием "Земляки" проводится много лет в Алтайском крае. Традиционно включает в себя спортивные соревнования, творческие встречи и концерты известных исполнителей. Евдокимов был избран губернатором Алтайского края в апреле 2004 года, а 7 августа 2006 года погиб в автокатастрофе. На трассе Бийск-Барнаул губернаторский Mercedes после столкновения с ехавшей в попутном направлении Toyota вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли также водитель и охранник Евдокимова.
https://ria.ru/20230615/proverka-1878260734.html
https://ria.ru/20220421/fond-1784755742.html
москва
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, происшествия, алтайский край, михаил евдокимов
Москва, Россия, Происшествия, Алтайский край, Михаил Евдокимов
Суд ликвидировал фонд имени актера и губернатора Евдокимова
Суд в Москве ликвидировал фонд имени погибшего актера и губернатора Евдокимова
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы по требованию Минюста ликвидировал межрегиональный общественный фонд имени юмориста, актера и четвертого губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, который был учрежден его друзьями и родственниками спустя год после гибели, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил иск о ликвидации Межрегионального общественного фонда им. Михаила Евдокимова", - сказали в суде.
Минюст начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иноагента
Как ранее пояснил РИА Новости генеральный директор фонда полковник запаса ВВС МО РФ
Сергей Чегодаев, ликвидация объединения фактически была спланирована, на его месте появится новый фонд, который будет "ближе" к Алтайскому краю. В этом регионе ежегодно проводится фестиваль, посвященный памяти Евдокимова.
Этот суд – не первый для фонда. Столичный департамент имущества в 2008 году предоставил в аренду фонду помещения площадью более 300 квадратных метров на Новокузнецкой улице по льготной арендной ставке. С 2011 года у фонда стала копиться задолженность по аренде, в результате арендодатель в июле 2019 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании долга и выселении. Истец представил в суд материалы осмотра, из которых было видно, что помещения использовались не по назначению. В них, в частности, в нарушение условий договора, запрещающего субаренду, был расположен магазин игрушек, а одна из комнат использовалась для проживания. Суд первой инстанции в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика 2,8 миллиона рублей основного долга и более 700 тысяч рублей пени по договору аренды, а также обязав фонд освободить помещения. Это решение позднее вступило в силу.
Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова под названием "Земляки" проводится много лет в Алтайском крае. Традиционно включает в себя спортивные соревнования, творческие встречи и концерты известных исполнителей.
Евдокимов был избран губернатором Алтайского края в апреле 2004 года, а 7 августа 2006 года погиб в автокатастрофе. На трассе Бийск-Барнаул губернаторский Mer
cedes после столкновения с ехавшей в попутном направлении T
oyota вылетел с трассы и врезался в дерево. Погибли также водитель и охранник Евдокимова.
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