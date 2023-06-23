Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине" - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 23.06.2023 (обновлено: 21:29 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/finlyandiya-1880051276.html
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине" - РИА Новости, 23.06.2023
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"
Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен позволила себе оскорбительный выпад адрес Кремля, пишет Helsingin Sanomat. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:58
2023-06-23T21:29
в мире
финляндия
россия
украина
юсси халла-ахо
мария захарова
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен позволила себе оскорбительный выпад адрес Кремля, пишет Helsingin Sanomat.Во время встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом в Стокгольме финский дипломат призвала изолировать Россию от международного сообщества и потребовала от Москвы "ответить за "международные преступления и причиненный Украине ущерб"."На саммите в Вильнюсе НАТО должна дать четкий сигнал о преемственности поддержки Украины. Финляндия продолжит всячески помогать Киеву", — сказала она.Хельсинки все чаще позволяют себе враждебные действия в адрес России. В начале июня внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах России и сообщило ему о высылке девяти российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское ведомство разрабатывает ответ.В минувшую среду спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных.
https://ria.ru/20230619/finlyandiya-1879203251.html
финляндия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, украина, юсси халла-ахо, мария захарова, нато
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Юсси Халла-ахо, Мария Захарова, НАТО
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала НАТО послать России сигнал о поддержке Украины

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен позволила себе оскорбительный выпад адрес Кремля, пишет Helsingin Sanomat.
Во время встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом в Стокгольме финский дипломат призвала изолировать Россию от международного сообщества и потребовала от Москвы "ответить за "международные преступления и причиненный Украине ущерб".
"На саммите в Вильнюсе НАТО должна дать четкий сигнал о преемственности поддержки Украины. Финляндия продолжит всячески помогать Киеву", — сказала она.
Хельсинки все чаще позволяют себе враждебные действия в адрес России. В начале июня внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах России и сообщило ему о высылке девяти российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское ведомство разрабатывает ответ.
В минувшую среду спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных.
ЗданиЕ Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Финляндии пригрозили Африке лишением финансирования за поддержку России
19 июня, 17:08
 
В миреФинляндияРоссияУкраинаЮсси Халла-ахоМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала