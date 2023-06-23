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Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине" - РИА Новости, 23.06.2023
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"
Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен позволила себе оскорбительный выпад адрес Кремля, пишет Helsingin Sanomat. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:58
2023-06-23T16:58
2023-06-23T21:29
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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен позволила себе оскорбительный выпад адрес Кремля, пишет Helsingin Sanomat.Во время встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом в Стокгольме финский дипломат призвала изолировать Россию от международного сообщества и потребовала от Москвы "ответить за "международные преступления и причиненный Украине ущерб"."На саммите в Вильнюсе НАТО должна дать четкий сигнал о преемственности поддержки Украины. Финляндия продолжит всячески помогать Киеву", — сказала она.Хельсинки все чаще позволяют себе враждебные действия в адрес России. В начале июня внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах России и сообщило ему о высылке девяти российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское ведомство разрабатывает ответ.В минувшую среду спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных.
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в мире, финляндия, россия, украина, юсси халла-ахо, мария захарова, нато
В мире, Финляндия, Россия, Украина, Юсси Халла-ахо, Мария Захарова, НАТО
Глава МИД Финляндии потребовала от НАТО послать России "сигнал по Украине"
Глава МИД Финляндии Валтонен призвала НАТО послать России сигнал о поддержке Украины
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости.
Новый министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен позволила себе оскорбительный выпад адрес Кремля, пишет Helsingin Sanomat
.
Во время встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом в Стокгольме финский дипломат призвала изолировать Россию от международного сообщества и потребовала от Москвы "ответить за "международные преступления и причиненный Украине ущерб".
"На саммите в Вильнюсе НАТО должна дать четкий сигнал о преемственности поддержки Украины. Финляндия продолжит всячески помогать Киеву", — сказала она.
Хельсинки все чаще позволяют себе враждебные действия в адрес России. В начале июня внешнеполитическое ведомство Финляндии вызвало временного поверенного в делах России и сообщило ему о высылке девяти российских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское ведомство разрабатывает ответ.
В минувшую среду спикером парламента Финляндии стал депутат Юсси Халла-ахо, который в январе призывал к убийству российских военных.
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