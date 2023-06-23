https://ria.ru/20230623/festival-1880088398.html

На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры

На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры - РИА Новости, 23.06.2023

На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры

Акция с требованием отставки министра культуры Украины Александра Ткаченко прошла в Киеве на международном фестивале "Книжный арсенал", в котором участвовал сам РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:07

2023-06-23T20:07

2023-06-23T20:14

киев

украина

александр ткаченко (украина)

михаил булгаков

денис шмыгаль

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Акция с требованием отставки министра культуры Украины Александра Ткаченко прошла в Киеве на международном фестивале "Книжный арсенал", в котором участвовал сам Ткаченко, сообщает украинское издание "Страна". "В Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Как сообщает издание "Общественное радио", протестующая молодежь высказала ряд претензий к министру, касающихся правил выезда артистов за границу, отношения к российской культуре, защите национальных памятников и музеев, а также распределения бюджетных средств в сфере культуры. Со своей стороны, сам Ткаченко, который был на фестивале в качестве участника, попросил оппонентов обратиться к нему послезавтра, если есть желание пообщаться лично. Позже Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что приглашает всех желающих "озвучить претензии" на встрече, которая состоится 26 июня в Национальном художественном музее Украины. По его словам, такой формат демонстрирует "открытое европейское общество". В августе 2022 года Ткаченко раскритиковал требование Национального союза писателей Украины закрыть в Киеве музей Михаила Булгакова. Петиция с призывом уволить Ткаченко 2 июня набрала на сайте правительства 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения правительством. Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль 19 июня заявил, что в петиции не указаны достаточные основания для увольнения. Международный фестиваль "Книжный Арсенал" впервые состоялся в 2011 году. С тех пор на ежегодной основе в фестивале принимают участие авторы более чем из полусотни стран, а украинские издательства представляют свои новые издания.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1876685766.html

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