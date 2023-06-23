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На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры - РИА Новости, 23.06.2023
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20:07 23.06.2023 (обновлено: 20:14 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/festival-1880088398.html
На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры
На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры - РИА Новости, 23.06.2023
На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры
Акция с требованием отставки министра культуры Украины Александра Ткаченко прошла в Киеве на международном фестивале "Книжный арсенал", в котором участвовал сам РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:07
2023-06-23T20:14
киев
украина
александр ткаченко (украина)
михаил булгаков
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Акция с требованием отставки министра культуры Украины Александра Ткаченко прошла в Киеве на международном фестивале "Книжный арсенал", в котором участвовал сам Ткаченко, сообщает украинское издание "Страна". "В Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Как сообщает издание "Общественное радио", протестующая молодежь высказала ряд претензий к министру, касающихся правил выезда артистов за границу, отношения к российской культуре, защите национальных памятников и музеев, а также распределения бюджетных средств в сфере культуры. Со своей стороны, сам Ткаченко, который был на фестивале в качестве участника, попросил оппонентов обратиться к нему послезавтра, если есть желание пообщаться лично. Позже Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что приглашает всех желающих "озвучить претензии" на встрече, которая состоится 26 июня в Национальном художественном музее Украины. По его словам, такой формат демонстрирует "открытое европейское общество". В августе 2022 года Ткаченко раскритиковал требование Национального союза писателей Украины закрыть в Киеве музей Михаила Булгакова. Петиция с призывом уволить Ткаченко 2 июня набрала на сайте правительства 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения правительством. Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль 19 июня заявил, что в петиции не указаны достаточные основания для увольнения. Международный фестиваль "Книжный Арсенал" впервые состоялся в 2011 году. С тех пор на ежегодной основе в фестивале принимают участие авторы более чем из полусотни стран, а украинские издательства представляют свои новые издания.
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киев, украина, александр ткаченко (украина), михаил булгаков, денис шмыгаль, в мире
Киев, Украина, Александр Ткаченко (Украина), Михаил Булгаков, Денис Шмыгаль, В мире
На книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры

Страна: на книжном фестивале в Киеве потребовали отставки главы Минкультуры Ткаченко

© Фото очевидцаВ Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко
В Киеве на Книжном Арсенале прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко
© Фото очевидца
В Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Акция с требованием отставки министра культуры Украины Александра Ткаченко прошла в Киеве на международном фестивале "Книжный арсенал", в котором участвовал сам Ткаченко, сообщает украинское издание "Страна".
"В Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция протеста с требованием отправить в отставку министра культуры Александра Ткаченко", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
Как сообщает издание "Общественное радио", протестующая молодежь высказала ряд претензий к министру, касающихся правил выезда артистов за границу, отношения к российской культуре, защите национальных памятников и музеев, а также распределения бюджетных средств в сфере культуры.
Со своей стороны, сам Ткаченко, который был на фестивале в качестве участника, попросил оппонентов обратиться к нему послезавтра, если есть желание пообщаться лично. Позже Ткаченко написал в своем телеграм-канале, что приглашает всех желающих "озвучить претензии" на встрече, которая состоится 26 июня в Национальном художественном музее Украины. По его словам, такой формат демонстрирует "открытое европейское общество".
В августе 2022 года Ткаченко раскритиковал требование Национального союза писателей Украины закрыть в Киеве музей Михаила Булгакова. Петиция с призывом уволить Ткаченко 2 июня набрала на сайте правительства 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения правительством. Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль 19 июня заявил, что в петиции не указаны достаточные основания для увольнения.
Международный фестиваль "Книжный Арсенал" впервые состоялся в 2011 году. С тех пор на ежегодной основе в фестивале принимают участие авторы более чем из полусотни стран, а украинские издательства представляют свои новые издания.
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