https://ria.ru/20230623/festival-1879977509.html

В Кузбассе стартовал второй фестиваль "Динотерра"

В Кузбассе стартовал второй фестиваль "Динотерра" - РИА Новости, 23.06.2023

В Кузбассе стартовал второй фестиваль "Динотерра"

Второй научно-популярный фестиваль "Динотерра" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:15

2023-06-23T12:15

2023-06-23T12:41

сергей цивилев

клава кока

юлия савичева

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 23 июн – РИА Новости. Второй научно-популярный фестиваль "Динотерра" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа открылся второй международный научно-популярный фестиваль "Динотерра". Он будет проходить три дня и завершится 25 июня", – говорится в сообщении. "Мы приветствуем всех гостей фестиваля "Динотерра" в Кузбассе. Деревня Шестаково стала известна научному миру благодаря находке палеонтологов — здесь был обнаружен скелет сибирского пситтакозавра. Мы объединили научную составляющую и туристический потенциал территории, и уже второй год "Динотерра" — одно из самых популярных событий региона", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что на фестивале начал работу научный лекторий, который откроет тайны скифов, секреты металлургии тысячелетней давности и петроглифов. Также запланированы научный интерактив "Биоконструктор", награждение победителей открытой полевой конференции школьников "По следам динозавров", демонстрация научного фильма "Прогулки с динозаврами" и мультфильма "Хороший динозавр". С 12.00 до 22.00 открыт Дино-арт парк — выставка арт-объектов и первобытная деревня, где можно попробовать угощения, приготовленные на огне, посмотреть жилища и быт древних людей. Работает и выставочный павильон "Люди и мамонты", где участники могут увидеть копии костей скелета кемеровского мамонта, ростовые фигуры древнего племени. На главной сцене с 13.00 стартовал кинопоказ. В 17.30 начнется "Битва ученых", в 19.30 выступит Клава Кока. В 20.30 гостям представят мультиинструментальное шоу "Астеро", а в 23.10 начнется прямая трансляция ночной лекции под открытым небом "Наблюдение звездного неба в Шестаково". На протяжении трех дней с 10.00 будут проводиться экскурсии от региональных туроператоров. В субботу пройдет Международный симпозиум, Диношествие с роботами-динозаврами, флешмоб "Привет в космос", шоу дронов и выступление Юлии Савичевой. Администрация правительства Кузбасса объявила конкурс "По следам динозавров" на лучшее освещение "Динотерры - 2023" по номинациям: "Креативное фото с динозавром" — нужно выложить публикацию с фото с "Динотерры" с динозаврами; "Лучший видеоролик" - показать то, что больше понравилось на "Динотерре"; "Лучшая история" - рассказать, почему решили принять участие в "Динотерре". Для участия нужно разместить в своем профиле в соцсети "ВКонтакте" публикацию с хештегами: #ДиноКонкурс2023 #фото; #ДиноКонкурс2023 #видео; #ДиноКонкурс2023 #история. Прием работ завершится 2 июля, победителей объявят 10 июля. За самое креативное фото организаторы фестиваля вручат беспроводные наушники; за лучший видеоролик — двухместную палатку; за лучшую историю — портативную колонку.

https://ria.ru/20230620/kuzbass-1879304947.html

https://ria.ru/20230616/dinozavr-1878577952.html

кемеровская область

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сергей цивилев, клава кока, юлия савичева, кемеровская область