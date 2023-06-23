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Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ - РИА Новости, 23.06.2023
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19:48 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/fatf-1880086204.html
Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ
Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ - РИА Новости, 23.06.2023
Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:48
2023-06-23T19:48
россия
иран
мьянма
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не влечет никаких ограничений, сообщил Росфинмониторинг. "Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня). По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным. Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что "российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать". "Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами", - добавляет ведомство. Ранее в пятницу ФАТФ по итогам пленарной сессии опубликовало решение по статусу России, не став его менять. О риске включения России в указанные списки сообщал ряд западных СМИ. У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма. Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.
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россия, иран, мьянма, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Россия, Иран, Мьянма, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ

Росфинмониторинг: приостановка членства России в ФАТФ не влечет никаких ограничений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не влечет никаких ограничений, сообщил Росфинмониторинг.
"Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня). По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным. Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом", - говорится в сообщении.
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Там также добавляется, что "российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать". "Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами", - добавляет ведомство.
Ранее в пятницу ФАТФ по итогам пленарной сессии опубликовало решение по статусу России, не став его менять. О риске включения России в указанные списки сообщал ряд западных СМИ.
У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма.
Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.
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РоссияИранМьянмаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
 
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