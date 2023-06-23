https://ria.ru/20230623/fatf-1880086204.html

Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ

Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ - РИА Новости, 23.06.2023

Росфинмониторинг рассказал о последствиях решения о статусе России в ФАТФ

Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:48

2023-06-23T19:48

2023-06-23T19:48

россия

иран

мьянма

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e3a8b54f44bf3ed8ed8ff56d46d345.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать, приостановка членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не влечет никаких ограничений, сообщил Росфинмониторинг. "Сегодня завершилась пленарная неделя группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (19-23 июня). По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным. Напомним, 24 февраля этого года было принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. Данное решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что "российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать". "Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами", - добавляет ведомство. Ранее в пятницу ФАТФ по итогам пленарной сессии опубликовало решение по статусу России, не став его менять. О риске включения России в указанные списки сообщал ряд западных СМИ. У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. В черном списке - страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2023 года были КНДР, Иран и Мьянма. Существует также серый список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были, например, Панама, Сирия, Албания, Нигерия и Каймановы острова. По итогам заседания в пятницу в него были добавлены Хорватия, Вьетнам и Камерун.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

россия

иран

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, мьянма, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика