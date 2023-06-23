https://ria.ru/20230623/evraziya-1879978108.html
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии - РИА Новости, 23.06.2023
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии
Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:17
2023-06-23T12:17
2023-06-23T12:17
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центральная азия
николай патрушев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между собой странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений – ОДКБ, СНГ и ЕАЭС", - сказал он в Алма-Ате на первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". "Долгосрочная цель западников – создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток", - отметил Патрушев. По словам секретаря Совбеза РФ, в информационно-пропагандистской сфере Западом формируется выгодная ему повестка и создается ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики. "Тем самым США и Англия пытаются приглушить всё чаще звучащие в их адрес справедливые обвинения в неоколониализме", - пояснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, евразия, центральная азия, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Евразия, Центральная Азия, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии
Патрушев: Запад давит на Евразию, чтобы создать на ее территории полыхающее пространство