Рейтинг@Mail.ru
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/evraziya-1879978108.html
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии - РИА Новости, 23.06.2023
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии
Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:17
2023-06-23T12:17
в мире
россия
евразия
центральная азия
николай патрушев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между собой странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений – ОДКБ, СНГ и ЕАЭС", - сказал он в Алма-Ате на первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". "Долгосрочная цель западников – создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток", - отметил Патрушев. По словам секретаря Совбеза РФ, в информационно-пропагандистской сфере Западом формируется выгодная ему повестка и создается ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики. "Тем самым США и Англия пытаются приглушить всё чаще звучащие в их адрес справедливые обвинения в неоколониализме", - пояснил он.
https://ria.ru/20230516/kitay-1871975135.html
россия
евразия
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евразия, центральная азия, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Евразия, Центральная Азия, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев сообщил о желании Запада создать полыхающее пространство в Евразии

Патрушев: Запад давит на Евразию, чтобы создать на ее территории полыхающее пространство

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, намереваясь создать в Евразии "полыхающее пространство" с противоборствующими между собой странами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений – ОДКБ, СНГ и ЕАЭС", - сказал он в Алма-Ате на первой встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия".
"Долгосрочная цель западников – создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток", - отметил Патрушев.
По словам секретаря Совбеза РФ, в информационно-пропагандистской сфере Западом формируется выгодная ему повестка и создается ложное впечатление о "массовой поддержке" его псевдодемократической политики. "Тем самым США и Англия пытаются приглушить всё чаще звучащие в их адрес справедливые обвинения в неоколониализме", - пояснил он.
Люди фотографируются рядом с памятником коммунистам в Нанниване, провинция Шэньси на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Китай подхватил знамя СССР в Центральной Азии
16 мая, 08:00
 
В миреРоссияЕвразияЦентральная АзияНиколай ПатрушевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала