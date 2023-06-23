ЕС не сможет полностью заблокировать реэкспорт в Россию, считает эксперт
Эксперт Пархалина: ЕС никогда не сможет полностью заблокировать реэкспорт в Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа никогда не сможет достичь полной блокировки реэкспорта товаров в Россию в своей борьбе с обходом направленных против РФ санкций, считает президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
В пятницу вступил в силу новый пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.
"Одиннадцатый пакет санкций посвящен тому, как предотвратить обход санкции, но, вне всякого сомнения, частично это удастся, то есть это решето удастся как-то закрыть, залатать, но стопроцентного, конечно, результата не будет, его просто не может быть", - заявила РИА Новости эксперт.
В 11-й пакет санкций были включены и компании, зарегистрированные в Китае, однако в своей реакции КНР "очень осторожно действует, он старается избегать резких движений, при том что Китай выражает неудовольствие, конечно, каждый раз, когда какие-то китайские компании, фирмы попадают в санкционные списки, и это выражается публично, это артикулируется американским партнерам", - добавляет эксперт.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.