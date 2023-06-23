https://ria.ru/20230623/eksport-1880038551.html

Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей

Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей - РИА Новости, 23.06.2023

Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей

Доходы бюджета России от несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составили 3,1 триллиона рублей, заявила глава Российского экспортного центра (входит РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:25

2023-06-23T16:25

2023-06-23T16:25

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

вероника никишина

экспорт

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Доходы бюджета России от несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составили 3,1 триллиона рублей, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "С несырьевым неэнергетическим экспортом связаны платежи в бюджетную систему России в объеме 3,1 триллиона рублей, или 2,0% ВВП, в 2022 году", - сказала Никишина, выступая на Чебоксарском экономическом форуме "Курс на устойчивое развитие". "Развитие экспорта - это, соответственно, и развитие предпринимательской инициативы, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, и новые рабочие места. Это развитие всей экономики в целом", - отметила глава РЭЦ. "Российский экспортный центр выстроил целую систему выращивания экспортеров, включая акселерационные программы, и тестирует ее с регионами. Сегодня российские предприниматели, которые хотят выходить на внешние рынки, уже могут получить поддержку Российского экспортного центра и других институтов поддержки ВЭД на всех стадиях развития своей компании вне зависимости от того, где они находится, дистанционно и электронно", - подчеркнула она. Никишина добавила, что "все больше задач по поддержке малых и средних компаний сейчас ложится на регионы, обладающие глубокой экспертизой в части своих экспортных активов", добавив, что многие из них активно помогают компаниям переориентироваться на новые рынки.

https://ria.ru/20230615/rets-1878464592.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, экспорт