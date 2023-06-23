https://ria.ru/20230623/eksport-1880038551.html
Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей
Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей - РИА Новости, 23.06.2023
Несырьевой неэнергетический экспорт принес в бюджет России 3,1 трлн рублей
Доходы бюджета России от несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составили 3,1 триллиона рублей, заявила глава Российского экспортного центра (входит РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:25
2023-06-23T16:25
2023-06-23T16:25
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
вероника никишина
экспорт
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Доходы бюджета России от несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составили 3,1 триллиона рублей, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "С несырьевым неэнергетическим экспортом связаны платежи в бюджетную систему России в объеме 3,1 триллиона рублей, или 2,0% ВВП, в 2022 году", - сказала Никишина, выступая на Чебоксарском экономическом форуме "Курс на устойчивое развитие". "Развитие экспорта - это, соответственно, и развитие предпринимательской инициативы, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, и новые рабочие места. Это развитие всей экономики в целом", - отметила глава РЭЦ. "Российский экспортный центр выстроил целую систему выращивания экспортеров, включая акселерационные программы, и тестирует ее с регионами. Сегодня российские предприниматели, которые хотят выходить на внешние рынки, уже могут получить поддержку Российского экспортного центра и других институтов поддержки ВЭД на всех стадиях развития своей компании вне зависимости от того, где они находится, дистанционно и электронно", - подчеркнула она. Никишина добавила, что "все больше задач по поддержке малых и средних компаний сейчас ложится на регионы, обладающие глубокой экспертизой в части своих экспортных активов", добавив, что многие из них активно помогают компаниям переориентироваться на новые рынки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, вероника никишина, экспорт
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Вероника Никишина, Экспорт
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Доходы бюджета России от несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составили 3,1 триллиона рублей, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"С несырьевым неэнергетическим экспортом связаны платежи в бюджетную систему России в объеме 3,1 триллиона рублей, или 2,0% ВВП, в 2022 году", - сказала Никишина, выступая на Чебоксарском экономическом форуме "Курс на устойчивое развитие".
"Развитие экспорта - это, соответственно, и развитие предпринимательской инициативы, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, и новые рабочие места. Это развитие всей экономики в целом", - отметила глава РЭЦ
.
«
"Российский экспортный центр выстроил целую систему выращивания экспортеров, включая акселерационные программы, и тестирует ее с регионами. Сегодня российские предприниматели, которые хотят выходить на внешние рынки, уже могут получить поддержку Российского экспортного центра и других институтов поддержки ВЭД на всех стадиях развития своей компании вне зависимости от того, где они находится, дистанционно и электронно", - подчеркнула она.
Никишина добавила, что "все больше задач по поддержке малых и средних компаний сейчас ложится на регионы, обладающие глубокой экспертизой в части своих экспортных активов", добавив, что многие из них активно помогают компаниям переориентироваться на новые рынки.
Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ