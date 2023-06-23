https://ria.ru/20230623/ekofestival-1880724015.html

Экофестиваль ко Дню молодежи пройдет в Москве с 24 по 30 июня

Экофестиваль ко Дню молодежи пройдет в Москве с 24 по 30 июня - РИА Новости, 27.06.2023

Экофестиваль ко Дню молодежи пройдет в Москве с 24 по 30 июня

Экофестиваль ко Дню молодежи пройдет в Москве с 24 по 30 июня, в экоцентрах и на природных территориях специалисты проведут порядка 20 мероприятий, сообщили... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-23T16:11

2023-06-23T16:11

2023-06-27T15:22

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экофестиваль ко Дню молодежи пройдет в Москве с 24 по 30 июня, в экоцентрах и на природных территориях специалисты проведут порядка 20 мероприятий, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В рамках Дня молодёжи на экоплощадках Мосприроды с 24 по 30 июня будет проходить экофестиваль "ПроАктивная экоМолодёжь". В экоцентрах и на природных территориях специалисты проведут порядка 20 мероприятий", - говорится в сообщении. Так, например, активных москвичей 24 июня ждет "Дискотека тихого режима" в природно-историческом парке "Битцевский лес", 25 июня ярмарка-лекторий "Вернуться к природе!" в экоцентре "Экошкола Кусково", 26 июня в природно-историческом парке "Битцевский лес" пройдет экскурсия по историко-экологической тропе, а 27 июня можно будет поучаствовать в игротеке "Зеленая Москва" в экоцентре "Пчеловодство". Кроме того, 28 июня москвичи смогут посетить экскурсию по вольерному комплексу в природно-историческом парке "Битцевский лес", 29 июня поучаствовать в квесте "Цветочные истории" в экоцентре "Экошкола Кусково", а 30 июня послушать лекцию "Промышленная экология – профессия будущего" в экоцентре "Цветоводство".

https://ria.ru/20230615/derevya-1876909320.html

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Алёна Пава

москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, экология, экология в россии