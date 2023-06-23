https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2023
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:30
2023-06-23T12:30
2023-06-23T13:05
россия
общество
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233d516cbf2afbbe498a90ba0f7f5ac5.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе данных. "Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к инициативе.Члены партии уже вносили аналогичные проекты в 2016 и 2018 годах, нижняя палата Федерального собрания их отклоняла.Авторы инициативы, как и в предыдущие разы, предложили заменить ЕГЭ другими госэкзаменами, так как в нынешнем виде эта система не приносит результатов."С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе. Авторы считают, что с другими экзаменами страна получит более квалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России". С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.
https://sn.ria.ru/20230622/ege-1879756066.html
https://sn.ria.ru/20230619/ege-1879104461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793836358_39:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_3f664fd4ca4a720b2521326d030ae1fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, лдпр, госдума рф
Россия, Общество, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
ЛДПР вновь внесла в ГД законопроект, которым предлагается отменить ЕГЭ
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе
данных.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к инициативе.
Члены партии уже вносили аналогичные проекты в 2016 и 2018 годах, нижняя палата Федерального собрания их отклоняла.
Авторы инициативы, как и в предыдущие разы, предложили заменить ЕГЭ другими госэкзаменами, так как в нынешнем виде эта система не приносит результатов.
Почти 16 тысяч московских школьников будут сдавать ЕГЭ в резервные дни
"С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе.
Авторы считают, что с другими экзаменами страна получит более квалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России".
С 2009 года ЕГЭ служит в России
одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.
Музаев назвал основную причину удаления школьников с ЕГЭ