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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2023
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12:30 23.06.2023 (обновлено: 13:05 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2023
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:30
2023-06-23T13:05
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе данных. "Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к инициативе.Члены партии уже вносили аналогичные проекты в 2016 и 2018 годах, нижняя палата Федерального собрания их отклоняла.Авторы инициативы, как и в предыдущие разы, предложили заменить ЕГЭ другими госэкзаменами, так как в нынешнем виде эта система не приносит результатов."С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе. Авторы считают, что с другими экзаменами страна получит более квалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России". С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.
https://sn.ria.ru/20230622/ege-1879756066.html
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Россия, Общество, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

ЛДПР вновь внесла в ГД законопроект, которым предлагается отменить ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе данных.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к инициативе.
Члены партии уже вносили аналогичные проекты в 2016 и 2018 годах, нижняя палата Федерального собрания их отклоняла.
Авторы инициативы, как и в предыдущие разы, предложили заменить ЕГЭ другими госэкзаменами, так как в нынешнем виде эта система не приносит результатов.
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"С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе.
Авторы считают, что с другими экзаменами страна получит более квалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России".
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.
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