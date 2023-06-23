https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2023

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:30

2023-06-23T12:30

2023-06-23T13:05

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЛДПР вновь предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе данных. "Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к инициативе.Члены партии уже вносили аналогичные проекты в 2016 и 2018 годах, нижняя палата Федерального собрания их отклоняла.Авторы инициативы, как и в предыдущие разы, предложили заменить ЕГЭ другими госэкзаменами, так как в нынешнем виде эта система не приносит результатов."С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе. Авторы считают, что с другими экзаменами страна получит более квалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России". С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.

https://sn.ria.ru/20230622/ege-1879756066.html

https://sn.ria.ru/20230619/ege-1879104461.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, лдпр, госдума рф