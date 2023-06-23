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ЛДПР снова предложила отменить ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2023
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09:53 23.06.2023 (обновлено: 10:20 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/ege-1879929305.html
ЛДПР снова предложила отменить ЕГЭ
ЛДПР снова предложила отменить ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2023
ЛДПР снова предложила отменить ЕГЭ
ЛДПР снова подготовила законопроект, которым предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в Telegram-канале РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:53
2023-06-23T10:20
россия
общество
ярослав нилов
лдпр
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЛДПР снова подготовила законопроект, которым предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Депутаты от ЛДПР в январе 2016 года уже вносили в Госдуму законопроект с предложением отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного. Дума отклонила его при рассмотрении в первом чтении в ноябре того же года. В марте 2018 года депутаты от ЛДПР снова вносили такой проект. "Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к новому проекту. Он, как и предыдущие такие законопроекты ЛДПР, предлагает заменить ЕГЭ "государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования". Как утверждается в пояснительных материалах, реформа образования с введением ЕГЭ не приносит запланированных результатов. "С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе. Авторы считают, что принятие инициативы предоставит стране более высококвалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России". С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.
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россия, общество, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Россия, Общество, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР снова предложила отменить ЕГЭ

Депутат Нилов сообщил о подготовке ЛДПР законопроекта об отмене ЕГЭ для внесения в Госдуму

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ЛДПР снова подготовила законопроект, которым предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), соответствующий законопроект размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
Депутаты от ЛДПР в январе 2016 года уже вносили в Госдуму законопроект с предложением отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного. Дума отклонила его при рассмотрении в первом чтении в ноябре того же года. В марте 2018 года депутаты от ЛДПР снова вносили такой проект.
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"Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — говорится в пояснительной записке к новому проекту.
Он, как и предыдущие такие законопроекты ЛДПР, предлагает заменить ЕГЭ "государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".
Как утверждается в пояснительных материалах, реформа образования с введением ЕГЭ не приносит запланированных результатов.
"С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — говорится в документе.
Авторы считают, что принятие инициативы предоставит стране более высококвалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России".
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.
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