https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html

Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"

Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию" - РИА Новости, 23.06.2023

Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"

В переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, сравнившим Россию с "пожирающим человека диким зверем", теперь нет смысла, написал зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:14

2023-06-23T16:14

2023-06-23T20:26

дмитрий медведев

россия

польша

анджей дуда

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, сравнившим Россию с "пожирающим человека диким зверем", теперь нет смысла, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко", — говорится в публикации.Дуда ранее в интервью украинским СМИ заявил, что "нельзя позволить победить России, которая похожа на дикого зверя". По его словам, если она "съест Украину", то "приступит к другим постсоветским странам". Политик добавил: "Если дикий зверь пожирает человека, то, как обычно говорят, его надо выследить и пристрелить". Медведев в ответ написал, что в XVII веке "эту тварь просто привезли бы на Красную площадь и люто казнили четвертованием"."Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", — заключил российский политик.Крупнейшая массовая казнь в Москве произошла после Стрелецкого бунта (1698 год) — тогда было обезглавлено 799 стрельцов. После переноса столицы в Санкт-Петербург на Красной площади смертный приговор в действие не приводили.

https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, польша, анджей дуда, в мире