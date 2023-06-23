https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html
Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию" - РИА Новости, 23.06.2023
Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
В переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, сравнившим Россию с "пожирающим человека диким зверем", теперь нет смысла, написал зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:14
2023-06-23T16:14
2023-06-23T20:26
дмитрий медведев
россия
польша
анджей дуда
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, сравнившим Россию с "пожирающим человека диким зверем", теперь нет смысла, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко", — говорится в публикации.Дуда ранее в интервью украинским СМИ заявил, что "нельзя позволить победить России, которая похожа на дикого зверя". По его словам, если она "съест Украину", то "приступит к другим постсоветским странам". Политик добавил: "Если дикий зверь пожирает человека, то, как обычно говорят, его надо выследить и пристрелить". Медведев в ответ написал, что в XVII веке "эту тварь просто привезли бы на Красную площадь и люто казнили четвертованием"."Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", — заключил российский политик.Крупнейшая массовая казнь в Москве произошла после Стрелецкого бунта (1698 год) — тогда было обезглавлено 799 стрельцов. После переноса столицы в Санкт-Петербург на Красной площади смертный приговор в действие не приводили.
https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, польша, анджей дуда, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Польша, Анджей Дуда, В мире
Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
Медведев ответил Дуде на слова о России рассказом о казнях на Красной площади в 17 веке
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
В переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, сравнившим Россию с "пожирающим человека диким зверем", теперь нет смысла, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
.
"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла. И патрона на такое говно жалко", — говорится в публикации.
Дуда ранее в интервью украинским СМИ заявил, что "нельзя позволить победить России, которая похожа на дикого зверя". По его словам, если она "съест Украину", то "приступит к другим постсоветским странам". Политик добавил: "Если дикий зверь пожирает человека, то, как обычно говорят, его надо выследить и пристрелить".
Медведев в ответ написал, что в XVII веке "эту тварь просто привезли бы на Красную площадь и люто казнили четвертованием".
"Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", — заключил российский политик.
Крупнейшая массовая казнь в Москве произошла после Стрелецкого бунта (1698 год) — тогда было обезглавлено 799 стрельцов. После переноса столицы в Санкт-Петербург на Красной площади смертный приговор в действие не приводили.
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