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Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток - РИА Новости, 23.06.2023
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09:59 23.06.2023 (обновлено: 12:19 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/dtp-1879930646.html
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток - РИА Новости, 23.06.2023
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток
Уголовное дело завели после аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, где погиб 14-летний подросток и пострадали трое человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:59
2023-06-23T12:19
происшествия
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тинао
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели после аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, где погиб 14-летний подросток и пострадали трое человек, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. Авария произошла в четверг вечером в поселке Губцево в ТиНАО. В столичном СК уточнили, что трое подростков, в том числе один на скутере, пересекали дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель мотоцикла, двигаясь по противоположной стороне улицы, совершил столкновение с подростком, который управлял скутером, в результате чего подросток погиб на месте. "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, тинао
Происшествия, Москва, ТиНАО
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток

Дело завели после ДТП со скутером и мотоциклом в Новой Москве, в котором погиб подросток

© Фото : Прокуратура МосквыДТП с участием мотоцикла и скутера на улице Дорожная в Новой Москве
ДТП с участием мотоцикла и скутера на улице Дорожная в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Прокуратура Москвы
ДТП с участием мотоцикла и скутера на улице Дорожная в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели после аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, где погиб 14-летний подросток и пострадали трое человек, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
Авария произошла в четверг вечером в поселке Губцево в ТиНАО. В столичном СК уточнили, что трое подростков, в том числе один на скутере, пересекали дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель мотоцикла, двигаясь по противоположной стороне улицы, совершил столкновение с подростком, который управлял скутером, в результате чего подросток погиб на месте.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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