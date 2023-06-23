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Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток - РИА Новости, 23.06.2023
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток
Уголовное дело завели после аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, где погиб 14-летний подросток и пострадали трое человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:59
2023-06-23T09:59
2023-06-23T12:19
происшествия
москва
тинао
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уголовное дело завели после аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, где погиб 14-летний подросток и пострадали трое человек, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. Авария произошла в четверг вечером в поселке Губцево в ТиНАО. В столичном СК уточнили, что трое подростков, в том числе один на скутере, пересекали дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель мотоцикла, двигаясь по противоположной стороне улицы, совершил столкновение с подростком, который управлял скутером, в результате чего подросток погиб на месте. "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230608/avariya-1877077233.html
москва
тинао
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тинао
Происшествия, Москва, ТиНАО
Уголовное дело завели после ДТП в Новой Москве, в котором погиб подросток
Дело завели после ДТП со скутером и мотоциклом в Новой Москве, в котором погиб подросток