https://ria.ru/20230622/avariya-1879891330.html

В аварии в новой Москве погиб подросток, еще трое человек пострадали

В аварии в новой Москве погиб подросток, еще трое человек пострадали - РИА Новости, 22.06.2023

В аварии в новой Москве погиб подросток, еще трое человек пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T22:54

2023-06-22T22:54

2023-06-22T23:56

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в аварии мотоцикла и скутера в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации полиции, авария произошла в четверг вечером в поселке Губцево в ТиНАО. "По предварительным данным... произошло столкновение мотоцикла и скутера. Погиб один и пострадали трое участников ДТП", - сказал собеседник. Представитель главка отметил, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. При этом информированный источник уточнил агентству, что в аварии погиб 14-летний подросток.По версии московской прокуратуры, в аварии пострадали двое: водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир скутера."Они госпитализированы в тяжелом состоянии", - отмечает надзорное ведомство в телеграм-канале.Позже в столичном СК уточнили, что трое подростков, в том числе один на скутере, пересекали дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель мотоцикла, двигаясь по противоположной стороне улицы, совершил столкновение с подростком, который управлял скутером, в результате чего подросток погиб на месте."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - заключили в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

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происшествия, авто, москва, тинао