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Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД - РИА Новости, 23.06.2023
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13:59 23.06.2023 (обновлено: 14:25 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html
Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД
Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД - РИА Новости, 23.06.2023
Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД
РФ не хотела бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, но не исключает, что Вашингтон предпримет какие-то шаги по выходу из Договора, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:59
2023-06-23T14:25
россия
в мире
сергей рябков
сша
договор снв-3
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не хотела бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, но не исключает, что Вашингтон предпримет какие-то шаги по выходу из Договора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США не выходили из договора и не приостанавливали его. Обычное международное право допускает ситуации, когда противоположная сторона в условиях приостановки выполнения обязательств одной из сторон договора может действовать аналогичным образом. Но мы, конечно, не хотели бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ", - сказал Рябков журналистам."Они и так достаточно пренебрежительно обращались с этим документом - ситуация с пресловутым выводом из засчета более чем сотни СНВ, - говорит сама за себя. Если договор умрет сам собой, то есть, истечет срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнётся какое-то наращивание в этой сфере, конечно, будет тревожным событием. Но в любом случае, интересы нашей безопасности не пострадают, об этом неоднократно говорил президент. У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учетом тех ресурсов, которыми мы располагаем", - заключил Рябков.
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россия, в мире, сергей рябков, сша, договор снв-3
Россия, В мире, Сергей Рябков, США, Договор СНВ-3
Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не хотела бы слома ДСНВ по вине Вашингтона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не хотела бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, но не исключает, что Вашингтон предпримет какие-то шаги по выходу из Договора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США не выходили из договора и не приостанавливали его. Обычное международное право допускает ситуации, когда противоположная сторона в условиях приостановки выполнения обязательств одной из сторон договора может действовать аналогичным образом. Но мы, конечно, не хотели бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ", - сказал Рябков журналистам.
"Они и так достаточно пренебрежительно обращались с этим документом - ситуация с пресловутым выводом из засчета более чем сотни СНВ, - говорит сама за себя. Если договор умрет сам собой, то есть, истечет срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнётся какое-то наращивание в этой сфере, конечно, будет тревожным событием. Но в любом случае, интересы нашей безопасности не пострадают, об этом неоднократно говорил президент. У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учетом тех ресурсов, которыми мы располагаем", - заключил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Рябков прокомментировал заявления Салливана по контролю над вооружениями
3 июня, 12:42
 
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