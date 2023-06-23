https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html

Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД

Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД - РИА Новости, 23.06.2023

Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД

РФ не хотела бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, но не исключает, что Вашингтон предпримет какие-то шаги по выходу из Договора, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:59

2023-06-23T13:59

2023-06-23T14:25

россия

в мире

сергей рябков

сша

договор снв-3

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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. РФ не хотела бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ, но не исключает, что Вашингтон предпримет какие-то шаги по выходу из Договора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США не выходили из договора и не приостанавливали его. Обычное международное право допускает ситуации, когда противоположная сторона в условиях приостановки выполнения обязательств одной из сторон договора может действовать аналогичным образом. Но мы, конечно, не хотели бы, чтобы по вине США произошел слом ДСНВ", - сказал Рябков журналистам."Они и так достаточно пренебрежительно обращались с этим документом - ситуация с пресловутым выводом из засчета более чем сотни СНВ, - говорит сама за себя. Если договор умрет сам собой, то есть, истечет срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнётся какое-то наращивание в этой сфере, конечно, будет тревожным событием. Но в любом случае, интересы нашей безопасности не пострадают, об этом неоднократно говорил президент. У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учетом тех ресурсов, которыми мы располагаем", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230603/sallivan-1875937048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сергей рябков, сша, договор снв-3