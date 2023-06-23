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В египетском отеле польский турист напал на россиянина - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
18:53 23.06.2023 (обновлено: 21:22 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/draka-1880079569.html
В египетском отеле польский турист напал на россиянина
В египетском отеле польский турист напал на россиянина - РИА Новости, 23.06.2023
В египетском отеле польский турист напал на россиянина
В египетском отеле польский турист напал на россиянина и оскорбил его семью, об этом сам пострадавший рассказал РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:53
2023-06-23T21:22
польша
египет
европа
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В египетском отеле польский турист напал на россиянина и оскорбил его семью, об этом сам пострадавший рассказал РИА Новости."Сегодня, 23 июня, отдыхая в отеле Египта, я с семьей пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда", — сказал Павел.Инцидент произошел в отеле Lotus Bay Beach Resort 4* в регионе Сафага. По словам собеседника агентства, поляк был настроен агрессивно, разговаривал на повышенных тонах, а затем полез драться."Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила", — продолжил он. Павел уточнил, что в этом отеле отдыхают туристы из разных европейских стран, но никто из них подобным образом себя не ведет.
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польша, египет, европа, новости - туризм
Польша, Египет, Европа, Туризм, Новости - Туризм
В египетском отеле польский турист напал на россиянина

В египетском отеле польский турист оскорбил семью россиянина и напал на него

© РИА Новости / Александр АндреевОтель в Египте
Отель в Египте - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Отель в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В египетском отеле польский турист напал на россиянина и оскорбил его семью, об этом сам пострадавший рассказал РИА Новости.
"Сегодня, 23 июня, отдыхая в отеле Египта, я с семьей пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда", — сказал Павел.
Инцидент произошел в отеле Lotus Bay Beach Resort 4* в регионе Сафага. По словам собеседника агентства, поляк был настроен агрессивно, разговаривал на повышенных тонах, а затем полез драться.
"Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила", — продолжил он.
Павел уточнил, что в этом отеле отдыхают туристы из разных европейских стран, но никто из них подобным образом себя не ведет.
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