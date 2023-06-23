https://ria.ru/20230623/draka-1880079569.html

В египетском отеле польский турист напал на россиянина

В египетском отеле польский турист напал на россиянина - РИА Новости, 23.06.2023

В египетском отеле польский турист напал на россиянина

В египетском отеле польский турист напал на россиянина и оскорбил его семью, об этом сам пострадавший рассказал РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:53

2023-06-23T18:53

2023-06-23T21:22

польша

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новости - туризм

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В египетском отеле польский турист напал на россиянина и оскорбил его семью, об этом сам пострадавший рассказал РИА Новости."Сегодня, 23 июня, отдыхая в отеле Египта, я с семьей пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда", — сказал Павел.Инцидент произошел в отеле Lotus Bay Beach Resort 4* в регионе Сафага. По словам собеседника агентства, поляк был настроен агрессивно, разговаривал на повышенных тонах, а затем полез драться."Дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила", — продолжил он. Павел уточнил, что в этом отеле отдыхают туристы из разных европейских стран, но никто из них подобным образом себя не ведет.

https://ria.ru/20230612/stambul-1877637427.html

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польша, египет, европа, новости - туризм