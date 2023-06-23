https://ria.ru/20230623/deystviya-1880002386.html

В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий

В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий - РИА Новости, 23.06.2023

В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий

Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, оценивая ход военной кампании на этот год, предположил, что в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:56

2023-06-23T13:56

2023-06-23T16:39

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, оценивая ход военной кампании на этот год, предположил, что в ближайшие три месяца следует ожидать активных действий на фронте. "На весь год <...> не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель — это освобождение всех наших территорий (Киев заявляет права на Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России по итогам референдумов. — Прим. ред.)", — приводит слова Скибицкого издание "РБК-Украина". Он также отметил, что украинские военные будут ориентироваться на середину лета. Спрогнозировать осенне-зимнюю кампанию, как он считает, реально будет после "реформирования и восстановления Ленинградского и Московского военных округов" России. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. А в минувший четверг секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.

https://ria.ru/20230622/zelenskiy-1879871915.html

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879779447.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато