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В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий - РИА Новости, 23.06.2023
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13:56 23.06.2023 (обновлено: 16:39 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/deystviya-1880002386.html
В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий
В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий - РИА Новости, 23.06.2023
В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, оценивая ход военной кампании на этот год, предположил, что в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:56
2023-06-23T16:39
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
николай патрушев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, оценивая ход военной кампании на этот год, предположил, что в ближайшие три месяца следует ожидать активных действий на фронте. "На весь год &lt;...&gt; не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель — это освобождение всех наших территорий (Киев заявляет права на Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России по итогам референдумов. — Прим. ред.)", — приводит слова Скибицкого издание "РБК-Украина". Он также отметил, что украинские военные будут ориентироваться на середину лета. Спрогнозировать осенне-зимнюю кампанию, как он считает, реально будет после "реформирования и восстановления Ленинградского и Московского военных округов" России. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. А в минувший четверг секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
https://ria.ru/20230622/zelenskiy-1879871915.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, николай патрушев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, НАТО
В украинской разведке заявили о скорой активной фазе боевых действий

Замглавы украинской разведки: активные действия на фронте ожидаются в ближайшие три месяца

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, оценивая ход военной кампании на этот год, предположил, что в ближайшие три месяца следует ожидать активных действий на фронте.
"На весь год <...> не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия. Как наступательного, так и оборонительного характера, потому что наша стратегическая цель — это освобождение всех наших территорий (Киев заявляет права на Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России по итогам референдумов. — Прим. ред.)", — приводит слова Скибицкого издание "РБК-Украина".
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Он также отметил, что украинские военные будут ориентироваться на середину лета. Спрогнозировать осенне-зимнюю кампанию, как он считает, реально будет после "реформирования и восстановления Ленинградского и Московского военных округов" России.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. А в минувший четверг секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложил главе государства, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
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