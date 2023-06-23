https://ria.ru/20230623/deti-1880001294.html

Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества"

Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества" - РИА Новости, 23.06.2023

Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества"

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин предложил рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, включенным в государственный... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:56

2023-06-23T13:56

2023-06-23T13:56

тамбовская область

тамбовская областная дума

тамбов

образовательный центр "сириус"

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ТАМБОВ, 23 июн - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин предложил рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, включенным в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, возмещать затраты по оплате проезда к местам проведения всероссийских, межрегиональных, областных слетов, конкурсов, спартакиад и обратно, а также к месту летнего отдыха и обратно за счет федерального бюджета, сообщает пресс-служба облдумы.Матушкин выступил на заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики, на котором обсуждались вопросы поддержки молодого поколения. Члены Комиссии поддержали это предложение и решили обратиться с целью его рассмотрения в правительство.Матушкин также представил информацию о том, как в Тамбовской области выстроена работа по развитию способностей и талантов у детей и молодежи."В 2022 году в Тамбовской области открылся Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи "Космос". Мы стараемся создавать комфортные условия и развивать детей во всех направлениях. Так, на территории области в круглогодичном режиме работает спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Лагерь дает возможность для спортивного становления и творческого роста детей нашей области. Здесь созданы новейшие качественные условия для получения общего и дополнительного образования" рассказал он.Спикер облдумы напомнил, что по итогам 2022 года по оценке министерства просвещения РФ Тамбовская область стала одним из лучших регионов – участников Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры"."В 2022 году четверо учащихся нашего региона стали победителями "Всероссийской олимпиады школьников". По итогам финала и заключительного отборочного этапа Всероссийского конкурса образовательного центра "Сириус" "Большие вызовы" 5 учащихся из города Тамбова и города Рассказово защитили на базе Образовательного центра "Сириус" свои проекты. Сегодня мы можем говорить о первых результатах командных инженерных соревнований среди школьников и студентов, принимающих участие в Национальной технологической олимпиаде. Среди субъектов Российской Федерации по результатам участия школьников 5-7 классов Тамбовская область находится на 12 месте. И это успех для нашего региона", - отметил Матушкин.По его словам, ежегодно в регионе проводится более 300 мероприятий, которые способствуют выявлению и поддержке одаренных детей. Это фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, акции, научно-практические конференции, олимпиады, марафоны, форумы, слеты."Важной региональной инициативой по вовлечению школьников в технологические кружки стала разработка и реализация проекта "Развитие кружкового движения национальной технологической инициативы". Данное движение объединило более 300 школьников", - добавил Матушкин.Также в Тамбове с 22 по 24 июня проходит финальный этап I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного Города". Это конкурс для детей и подростков по самым популярным направлениям, от науки и технологий до танцев и вокала.По словам Матушкина, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи не может быть осуществлена без соответствующей законодательной базы региона."На территории Тамбовской области действуют государственные программы и региональные проекты. Хочется отметить, что в 2022 году Тамбовской областной Думой при поддержке Главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова на 50% увеличен размер стипендий и грантов для наших талантливых ребят. Мы также поощряем педагогов именными премиями выдающихся лиц - премиями имени Ивана Ивановича Дубасова, имени Ивана Никитовича Марина, имени Александра Михайловича Герасимова, имени Сергея Васильевича Рахманинова, которые установлены Законом Тамбовской области "О наградах и премиях Тамбовской области". Денежное вознаграждение установлено в размере 50 тысяч рублей", - заключил он.

https://ria.ru/20230616/vodokanal-1878624627.html

https://ria.ru/20230329/matushkin-1861627239.html

тамбов

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, тамбов, образовательный центр "сириус"