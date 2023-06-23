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Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества" - РИА Новости, 23.06.2023
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Тамбовская область
 
13:56 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/deti-1880001294.html
Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества"
Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества" - РИА Новости, 23.06.2023
Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества"
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин предложил рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, включенным в государственный... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:56
2023-06-23T13:56
тамбовская область
тамбовская областная дума
тамбов
образовательный центр "сириус"
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ТАМБОВ, 23 июн - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин предложил рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, включенным в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, возмещать затраты по оплате проезда к местам проведения всероссийских, межрегиональных, областных слетов, конкурсов, спартакиад и обратно, а также к месту летнего отдыха и обратно за счет федерального бюджета, сообщает пресс-служба облдумы.Матушкин выступил на заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики, на котором обсуждались вопросы поддержки молодого поколения. Члены Комиссии поддержали это предложение и решили обратиться с целью его рассмотрения в правительство.Матушкин также представил информацию о том, как в Тамбовской области выстроена работа по развитию способностей и талантов у детей и молодежи."В 2022 году в Тамбовской области открылся Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи "Космос". Мы стараемся создавать комфортные условия и развивать детей во всех направлениях. Так, на территории области в круглогодичном режиме работает спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Лагерь дает возможность для спортивного становления и творческого роста детей нашей области. Здесь созданы новейшие качественные условия для получения общего и дополнительного образования" рассказал он.Спикер облдумы напомнил, что по итогам 2022 года по оценке министерства просвещения РФ Тамбовская область стала одним из лучших регионов – участников Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры"."В 2022 году четверо учащихся нашего региона стали победителями "Всероссийской олимпиады школьников". По итогам финала и заключительного отборочного этапа Всероссийского конкурса образовательного центра "Сириус" "Большие вызовы" 5 учащихся из города Тамбова и города Рассказово защитили на базе Образовательного центра "Сириус" свои проекты. Сегодня мы можем говорить о первых результатах командных инженерных соревнований среди школьников и студентов, принимающих участие в Национальной технологической олимпиаде. Среди субъектов Российской Федерации по результатам участия школьников 5-7 классов Тамбовская область находится на 12 месте. И это успех для нашего региона", - отметил Матушкин.По его словам, ежегодно в регионе проводится более 300 мероприятий, которые способствуют выявлению и поддержке одаренных детей. Это фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, акции, научно-практические конференции, олимпиады, марафоны, форумы, слеты."Важной региональной инициативой по вовлечению школьников в технологические кружки стала разработка и реализация проекта "Развитие кружкового движения национальной технологической инициативы". Данное движение объединило более 300 школьников", - добавил Матушкин.Также в Тамбове с 22 по 24 июня проходит финальный этап I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного Города". Это конкурс для детей и подростков по самым популярным направлениям, от науки и технологий до танцев и вокала.По словам Матушкина, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи не может быть осуществлена без соответствующей законодательной базы региона."На территории Тамбовской области действуют государственные программы и региональные проекты. Хочется отметить, что в 2022 году Тамбовской областной Думой при поддержке Главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова на 50% увеличен размер стипендий и грантов для наших талантливых ребят. Мы также поощряем педагогов именными премиями выдающихся лиц - премиями имени Ивана Ивановича Дубасова, имени Ивана Никитовича Марина, имени Александра Михайловича Герасимова, имени Сергея Васильевича Рахманинова, которые установлены Законом Тамбовской области "О наградах и премиях Тамбовской области". Денежное вознаграждение установлено в размере 50 тысяч рублей", - заключил он.
https://ria.ru/20230616/vodokanal-1878624627.html
https://ria.ru/20230329/matushkin-1861627239.html
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тамбовская областная дума, тамбов, образовательный центр "сириус"
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Тамбов, Образовательный центр "Сириус"

Спикер Тамбовской облдумы: "Дети - потенциал нашего общества"

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 23 июн - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин предложил рассмотреть возможность предоставления одаренным детям, включенным в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, возмещать затраты по оплате проезда к местам проведения всероссийских, межрегиональных, областных слетов, конкурсов, спартакиад и обратно, а также к месту летнего отдыха и обратно за счет федерального бюджета, сообщает пресс-служба облдумы.
Матушкин выступил на заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики, на котором обсуждались вопросы поддержки молодого поколения. Члены Комиссии поддержали это предложение и решили обратиться с целью его рассмотрения в правительство.
Матушкин также представил информацию о том, как в Тамбовской области выстроена работа по развитию способностей и талантов у детей и молодежи.
"В 2022 году в Тамбовской области открылся Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи "Космос". Мы стараемся создавать комфортные условия и развивать детей во всех направлениях. Так, на территории области в круглогодичном режиме работает спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Лагерь дает возможность для спортивного становления и творческого роста детей нашей области. Здесь созданы новейшие качественные условия для получения общего и дополнительного образования" рассказал он.
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Спикер облдумы напомнил, что по итогам 2022 года по оценке министерства просвещения РФ Тамбовская область стала одним из лучших регионов – участников Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры".
"В 2022 году четверо учащихся нашего региона стали победителями "Всероссийской олимпиады школьников". По итогам финала и заключительного отборочного этапа Всероссийского конкурса образовательного центра "Сириус" "Большие вызовы" 5 учащихся из города Тамбова и города Рассказово защитили на базе Образовательного центра "Сириус" свои проекты. Сегодня мы можем говорить о первых результатах командных инженерных соревнований среди школьников и студентов, принимающих участие в Национальной технологической олимпиаде. Среди субъектов Российской Федерации по результатам участия школьников 5-7 классов Тамбовская область находится на 12 месте. И это успех для нашего региона", - отметил Матушкин.
По его словам, ежегодно в регионе проводится более 300 мероприятий, которые способствуют выявлению и поддержке одаренных детей. Это фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, акции, научно-практические конференции, олимпиады, марафоны, форумы, слеты.
"Важной региональной инициативой по вовлечению школьников в технологические кружки стала разработка и реализация проекта "Развитие кружкового движения национальной технологической инициативы". Данное движение объединило более 300 школьников", - добавил Матушкин.
Также в Тамбове с 22 по 24 июня проходит финальный этап I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного Города". Это конкурс для детей и подростков по самым популярным направлениям, от науки и технологий до танцев и вокала.
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По словам Матушкина, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи не может быть осуществлена без соответствующей законодательной базы региона.
"На территории Тамбовской области действуют государственные программы и региональные проекты. Хочется отметить, что в 2022 году Тамбовской областной Думой при поддержке Главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова на 50% увеличен размер стипендий и грантов для наших талантливых ребят. Мы также поощряем педагогов именными премиями выдающихся лиц - премиями имени Ивана Ивановича Дубасова, имени Ивана Никитовича Марина, имени Александра Михайловича Герасимова, имени Сергея Васильевича Рахманинова, которые установлены Законом Тамбовской области "О наградах и премиях Тамбовской области". Денежное вознаграждение установлено в размере 50 тысяч рублей", - заключил он.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаТамбовОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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