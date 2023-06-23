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У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш - РИА Новости, 23.06.2023
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Хорошие новости
 
18:06 23.06.2023 (обновлено: 20:34 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/detenysh-1880072122.html
У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш
У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш - РИА Новости, 23.06.2023
У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш
Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении на свет детеныша у белоруких гиббонов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:06
2023-06-23T20:34
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санкт-петербург
ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении на свет детеныша у белоруких гиббонов. &quot;Спешим порадовать вас отличной новостью: у 29-летнего самца Персея и 18-летней самки Габины на свет появился детеныш! Так, пара белоруких гиббонов стала родителями в пятый раз. Сейчас с ними в вольере проживают их дочери — Эллина и Афина&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что малыш родился 17 мая. &quot;Детеныш уже вовсю исследует окружающий мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым его движением. Новорожденный пока не сходит с рук мамы, и мы не можем точно определить его пол. &lt;…&gt; Родители уделяют малышу особое внимание и заботу, а старшие сестры проявляют к нему интерес и даже пытаются играть с ним&quot;, — сообщает зоопарк.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20230623/kroliki-1880054120.html
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санкт-петербург, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк
У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении детеныша у белоруких гиббонов

© Ленинградский зоопаркВ семействе белоруких гиббонов родился малыш. Кадр видео
В семействе белоруких гиббонов родился малыш. Кадр видео
© Ленинградский зоопарк
В семействе белоруких гиббонов родился малыш. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении на свет детеныша у белоруких гиббонов.
«

"Спешим порадовать вас отличной новостью: у 29-летнего самца Персея и 18-летней самки Габины на свет появился детеныш! Так, пара белоруких гиббонов стала родителями в пятый раз. Сейчас с ними в вольере проживают их дочери — Эллина и Афина", — говорится в сообщении.

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Кролики-гиганты из Пермского зоопарка стали родителями
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Отмечается, что малыш родился 17 мая.
«

"Детеныш уже вовсю исследует окружающий мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым его движением. Новорожденный пока не сходит с рук мамы, и мы не можем точно определить его пол. <…> Родители уделяют малышу особое внимание и заботу, а старшие сестры проявляют к нему интерес и даже пытаются играть с ним", сообщает зоопарк.

Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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