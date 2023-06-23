https://ria.ru/20230623/detenysh-1880072122.html

У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш

У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш - РИА Новости, 23.06.2023

У белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке появился детеныш

Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении на свет детеныша у белоруких гиббонов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:06

2023-06-23T18:06

2023-06-23T20:34

хорошие новости

санкт-петербург

ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил в Telegram-канале о появлении на свет детеныша у белоруких гиббонов. "Спешим порадовать вас отличной новостью: у 29-летнего самца Персея и 18-летней самки Габины на свет появился детеныш! Так, пара белоруких гиббонов стала родителями в пятый раз. Сейчас с ними в вольере проживают их дочери — Эллина и Афина", — говорится в сообщении.Отмечается, что малыш родился 17 мая. "Детеныш уже вовсю исследует окружающий мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым его движением. Новорожденный пока не сходит с рук мамы, и мы не можем точно определить его пол. <…> Родители уделяют малышу особое внимание и заботу, а старшие сестры проявляют к нему интерес и даже пытаются играть с ним", — сообщает зоопарк.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его основали и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20230623/kroliki-1880054120.html

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санкт-петербург, ленинградский зоопарк