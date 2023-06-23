https://ria.ru/20230623/detal-1879905041.html

Ветеран морской разведки США увидел странную деталь в трагедии с батискафом

Ветеран морской разведки США увидел странную деталь в трагедии с батискафом - РИА Новости, 23.06.2023

Ветеран морской разведки США увидел странную деталь в трагедии с батискафом

Президент США Джо Байден с воскресенья скрывал правду о погибших членах экипажа батискафа "Титан", заявил в Twitter ветеран ветеран морской разведки США Джек... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:07

2023-06-23T06:07

2023-06-23T06:07

в мире

сша

джо байден

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден с воскресенья скрывал правду о погибших членах экипажа батискафа "Титан", заявил в Twitter ветеран ветеран морской разведки США Джек Пособец."WSJ сообщает, что ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа "Титан" в воскресенье, но Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сыне американского президента. — Прим. Ред.). Все это было отвлекающей операцией", — написал он.Американский ветеран также обвинил Байдена в том, что люди все это время надеялись и верили, что члены экипажа остаются в живых. По его мнению, президент США скрывал от семей погибших правду."Гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины "Титан" через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем, и здесь возникает вопрос, для чего начинали многомиллионные международные спасательные работы", — добавил Пособец.Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане через несколько часов после потери связи с ним.

https://ria.ru/20230623/predskazanie-1879844421.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа