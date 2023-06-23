Рейтинг@Mail.ru
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 23.06.2023 (обновлено: 23:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/delo-1880104625.html
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу - РИА Новости, 23.06.2023
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу
Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:50
2023-06-23T23:41
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
евгений пригожин
фсб
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_fe7e4b118afc87867976250f1a2fc2d8.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований."В связи с этим ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — говорится в заявлении комитета.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_211:0:1678:1100_1920x0_80_0_0_5d46091a2524e3558d1fe5f16f21fc40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, евгений пригожин, фсб, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, владимир путин
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Евгений Пригожин, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу

ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.
«
"В связи с этим ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — говорится в заявлении комитета.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.
Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФЕвгений ПригожинФСБВооруженные силы УкраиныРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала