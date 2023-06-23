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ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу - РИА Новости, 23.06.2023
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу
Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:50
2023-06-23T22:50
2023-06-23T23:41
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
евгений пригожин
фсб
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований."В связи с этим ФСБ возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — говорится в заявлении комитета.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.Там также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.
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РИА Новости
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, евгений пригожин, фсб, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, владимир путин
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Евгений Пригожин, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу
ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу