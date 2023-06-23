https://ria.ru/20230623/chuma-1880075277.html

Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям

Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям - РИА Новости, 23.06.2023

Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям

Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:25

2023-06-23T18:25

2023-06-23T23:45

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации."Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков", — говорится в документе.Ранее сообщалось, что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.

https://ria.ru/20230623/chuma-1880027441.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество