Рейтинг@Mail.ru
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 23.06.2023 (обновлено: 23:45 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/chuma-1880075277.html
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям - РИА Новости, 23.06.2023
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:25
2023-06-23T23:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186057_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_31ca8add086e89d463b6ca4ce0ac6b24.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации."Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков", — говорится в документе.Ранее сообщалось, что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.
https://ria.ru/20230623/chuma-1880027441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186057_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e24cbbcacbbc92588dff11b9402314af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям

Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к противочумным мероприятиям

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВрач в противочумном костюме
Врач в противочумном костюме - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Врач в противочумном костюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков", — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией
Вчера, 15:25
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала