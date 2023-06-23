https://ria.ru/20230623/chuma-1880075277.html
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям - РИА Новости, 23.06.2023
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:25
2023-06-23T18:25
2023-06-23T23:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям обеспечить готовность к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации."Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков", — говорится в документе.Ранее сообщалось, что случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.
https://ria.ru/20230623/chuma-1880027441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Регионам посоветовали подготовиться к противочумным мероприятиям
Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к противочумным мероприятиям