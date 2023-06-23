https://ria.ru/20230623/chuma-1880027441.html

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией - РИА Новости, 23.06.2023

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией

Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле, сообщила РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:25

2023-06-23T15:25

2023-06-23T15:49

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

монголия

китай

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем."Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России благодаря эффективным профилактическим мероприятиям не было случаев заражения человека чумой с 2017 года", - говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого заболевания, уточнили в пресс-службе.Кроме того, ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230522/chuma-1873481829.html

россия

монголия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, монголия, китай