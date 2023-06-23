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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией - РИА Новости, 23.06.2023
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15:25 23.06.2023 (обновлено: 15:49 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/chuma-1880027441.html
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией - РИА Новости, 23.06.2023
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией
Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле, сообщила РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:25
2023-06-23T15:49
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
монголия
китай
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем."Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России благодаря эффективным профилактическим мероприятиям не было случаев заражения человека чумой с 2017 года", - говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого заболевания, уточнили в пресс-службе.Кроме того, ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230522/chuma-1873481829.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, монголия, китай
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Монголия, Китай
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с чумой на границе с Россией

Роспотребнадзор: ситуация по очагам чумы на граничащих с Россией территориях на контроле

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем.
"Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России благодаря эффективным профилактическим мероприятиям не было случаев заражения человека чумой с 2017 года", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого заболевания, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой, отметили в ведомстве.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМонголияКитай
 
 
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