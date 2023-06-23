https://ria.ru/20230623/chibis-1880043494.html

Андрей Чибис: будущее Арктики мы создаем уже сегодня

Андрей Чибис: будущее Арктики мы создаем уже сегодня - РИА Новости, 23.06.2023

Андрей Чибис: будущее Арктики мы создаем уже сегодня

Крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Мурманской области, имеют стратегическое значение для всей страны – это строительство Мурманского... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:46

2023-06-23T16:46

2023-06-23T16:46

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

арктика

россия

газпром

пмэф 2023

интервью

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Крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Мурманской области, имеют стратегическое значение для всей страны – это строительство Мурманского транспортного узла и газификация территории, что уже в ближайшие годы изменит уклад экономики и повлияет на жизнь каждого человека на Крайнем Севере. Губернатор Андрей Чибис рассказал РИА Новости о том, какие важные решения были приняты на Петербургском международном экономическом форуме, какие шаги власти региона предпринимают для того, чтобы жизнь здесь была комфортной и в чем заключается философия стратегического плана "На Севере – жить".- Андрей Владимирович, Мурманская область на ПМЭФ-2023 заключила порядка 20 соглашений, некоторые из них, как вы уже говорили, имеют революционное значение для региона. В чем их суть и насколько сложным было принятие решений по ним?- Для нас главное – тема опережающего развития инфраструктуры. Строительство Мурманского транспортного узла – а это масштабный флагманский проект, который предполагает развитие западного берега Кольского залива - это и уникальный якорный порт, и строительство подходов, и железная дорога, которая будет запущена уже в конце этого года.Проект был не самым простым: мы жестко и активно бились за выделение финансирования, чтобы достроить транспортный узел. Но мы добились. На прошедшем Петербургском форуме президент назвал мурманский транспортный узел одним из ключевых проектов нашей страны. Это значит, что мы все сделали правильно.Нашлись настоящие сторонники в правительстве России, которые поддержали необходимое выделение средств, я им благодарен. Строительство узла сейчас идет опережающими темпами. И это не мои обещания или лозунги, это работа всей команды, это поддержка на самом высоком уровне. И уже нет сомнений в том, что проект будет реализован.- Еще одно важное решение, которое вы назвали историческим – подписание соглашения о намерениях с "Газпромом" о газификации региона. Что оно дает и когда мы увидим эффект?- Повторюсь, что президент своим решением подтвердил стратегическую важность этого проекта для всей страны. Газификация полностью меняет уклад нашей экономики, а значит и всей Арктики – газ позволит перерабатывать то, что здесь добывается, и отправлять через порт на экспорт. Подготовка велась очень серьезная, все просчитывалось, мы очень тщательно и детально работали с "Газпромом". Соглашение, подписанное на ПМЭФ, зафиксировало: газ будет. Теперь необходимо проработать все детально, создается схема газификации, в активной стадии - проектирование со стороны Газпрома. О сроках можно будет говорить после окончания проектных работ, но поверьте – мы все это увидим.Однако дело не только в деньгах. Проект без сомнения окупится, но важно не только это. Сегодня нет задачи просчитать срок возврата вложенного капитала. Еще задолго до того, как тема газопровода обрела реальные очертания, мы проговаривали со многими компаниями, какие изменения ждут промышленность. Без преувеличения для нашей области - это прорыв революционного уровня, это другая налоговая база, другое количество рабочих мест, другой уклад жизни.Второй важный момент – газ позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет и население в части платежей за теплоэнергию. Сегодня у нас в основном используется мазут, суммы в квитанциях северян высокие, но стоимость услуги намного выше, просто мы из бюджета доплачиваем разницу. С учетом роста стоимости топлива мы только в прошлом году отдали из бюджета 10 миллиардов рублей на эти цели. За один год мы отдали колоссальные деньги, которые могли бы вложить в развитие – строить школы, дороги, благоустраивать территории и многое другое. Газ - это и важная экологическая составляющая. Так что процесс запущен, все необходимые решения приняты.- В рамках совместного заседания комиссий Госсовета РФ на ПМЭФ-2023 вы предложили ряд решений для опережающего роста российской экономики, например, создать акционерное общество с государственным участием. Что это даст?- Давайте начнем с того, что существуют различные формы государственно-частного партнерства: от классических концессионных соглашений до специальных инвестиционных контрактов. К примеру, реализация проекта "Мурманский транспортный узел", в том числе, осуществляется в рамках государственного частного партнерства.Проект строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск, который является составной частью мероприятий по развитию Мурманского транспортного узла, реализуется в соответствии с концессионным соглашением на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск.Есть много примеров и такого партнерства, как совместные предприятия, собственниками которых выступает государство и бизнес, готовый инвестировать в реализацию тех или иных общественно значимых целей. Для государства – это возможность привлекать дополнительные инвестиции, при этом непосредственно участвуя в реализации того или иного проекта, для частного партнера – снижение рисков, защищенность инвестиций, гарантия рентабельности и поддержки государства.Если говорить о развитии Северного морского пути, такое партнерство может обеспечить синергический эффект, направленный на опережающее создание необходимой инфраструктуры и, как следствие, рост экономики России.При этом мы с губернаторами арктических регионов постоянно "сверяем часы", вырабатываем общие решения, которые помогут улучшить жизнь на севере. У каждого субъекта есть свои драйверы роста и индивидуальность. Но нам важна кооперация в движении вперед. Работая в рамках рабочей группы по Арктике, мы выступаем единым фронтом, даже если это не всегда совпадает с текущей позицией блока правительства. Госкомиссия по Арктике – тоже площадка для единых решений. Мы вырабатываем позиции и с точки зрения развития Арктики, мы все заодно. Мы не идеалисты в розовых очках. Но я знаю, что дорогу осилит идущий и вижу, что это дает результаты.- Один из лейтмотивов ваших выступлений на сессиях ПМЭФ – необходимость создания комфортной жизни на севере, привлечения трудоспособного населения, особые условия для Арктики. Удается ли вам переломить тенденцию, при которой люди стремятся уезжать с севера?- Мы реалисты и понимаем, что сломать тренд, существовавший с конца 80-х годов, когда началось стремительное сокращение населения на севере, за 3-4 года невозможно. Но у нас есть стратегический план "На Севере – жить", и те шаги, которые в нем прописаны, дают мне основания сказать, что мы должны справиться.Главный упор мы делаем на несколько вещей: прежде всего, экономический рост - создание рабочих мест с достойными зарплатами. Здесь сомнений нет, мы много в это вложили, движемся правильно, и есть результаты. Второе – подготовка специалистов для работы на этих местах.Мы объединили два ведущих университета, потому что по отдельности они не позволяли решать все стратегические задачи, сложно было вкладывать в инфраструктуру, во многом они дублировали друг друга. Те специальности, которые созданы в самом университете – полностью соответствуют тому, что будет востребовано в Арктике. Мы обновляем аудитории, лаборатории, общежития, назначаем хорошие стипендии.В средних профессиональных учебных заведениях мы радикально пересмотрели контрольные цифры приема, скорректировали их в сторону тех специальностей, которые необходимы. Например, принято решение, что в Мурманске будет СПГ – это тоже было объявлено было на форуме. Со следующего года будем учить специалистов для работы на СПГ-заводах. Принято решение по разработке литиевых месторождений – это стратегические проекты для всей страны, поскольку у нас самые большие запасы этого металла, - и у нас уже готовы программы для подготовки специалистов для этой отрасли. Одним словом: мы будем готовить тех, кто нужен в Арктике.- Не секрет, что пока заполярные выпускники нацелены на столичные вузы. Как их убедить оставаться на севере?- Мы понимаем, что работа по профориентации должна начинаться со школьной скамьи. Мы будем показывать школьникам все возможности, которые у них есть на севере. Это большая профориентационная работа с выездами на предприятия, мы будем убеждать, что Мурманская область – край земли только географически, с точки зрения драйва, экстрима, природы невероятной, но с точки зрения знаний, компетенций, построения карьеры, культурных и спортивных возможностей - мы богаты и перспективны.И вот здесь важную роль играет третий фактор - обустройство жизни. Мы очень много занимаемся благоустройством, созданием пространств для молодежи, комфорта наших городов и поселков. Я рассчитываю, что к 2030 году количество приехавших и уехавших будет иным, и нам удастся стабилизировать ситуацию с населением. Но мы прекрасно понимаем, что это общая задача, важно, чтобы люди в это поверили и соучаствовали в этом. Это задача всего общества, только тогда будет результат.Наша идеология и философия "На севере жить" заключается в том, что нужно жить здесь и сейчас, реализовать себя, вносить вклад, получая удовлетворение и удовольствие. У некоторых есть философия отложенной жизни. Она бесперспективна, мы живем здесь и сейчас. Я и сам живу с ощущением того, что каждый день важен, хотя моя работа – это не просто должность, это служение. У меня есть дело, в которое я верю. Мне приходится много бороться, доказывать, убеждать, но когда я вижу результат, слышу отзывы людей, которые видят перемены к лучшему – это дает мне силы и убеждение, что мы все делаем правильно.

https://ria.ru/20230615/chibis-1878436645.html

https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878632925.html

https://ria.ru/20230622/sevmorput-1879761214.html

https://ria.ru/20230615/investirovanie-1878270040.html

https://ria.ru/20230615/turpotok-1878336994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, андрей чибис, арктика, россия, газпром, пмэф 2023, интервью