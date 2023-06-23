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В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
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07:35 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/butylki-1879908652.html
В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ
В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ
В России планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков с 2024 года, сообщили "Известия" со ссылкой на документы Российского экологического... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:35
2023-06-23T07:35
россия
российский экологический оператор
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков с 2024 года, сообщили "Известия" со ссылкой на документы Российского экологического оператора."В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов", — говорится в статье.В РЭО пояснили, что подобная инициатива направлена на отказ от неэкологичной тары. Экологический оператор отметил, что цветные пластиковые бутылки сложно или невозможно переработать из-за трудностей при выделении из общего объема мусора.В первую очередь планируется ограничить распространение ПЭТ-бутылок с "кислотными" расцветками, а также тонкую термоусадочную пленку, которую используют в качестве этикетки для напитков. Помимо этого, в перечне "отверженных" значатся пластиковый пакет с донышком дой-пак, в котором, например, продают кетчуп, и пластиковые капсулы для кофе.В Минпромторге пока предложили ограничить четыре вида упаковки: разноцветные ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c использованием нерастворимых клеев.
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россия, российский экологический оператор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Российский экологический оператор, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ

"Известия": в России планируют запретить цветные пластиковые бутылки с 2024 года

© РИА Новости / Максим БогодвидЯчейки для отдельного сбора отходов
Ячейки для отдельного сбора отходов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Ячейки для отдельного сбора отходов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков с 2024 года, сообщили "Известия" со ссылкой на документы Российского экологического оператора.
«
"В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов", — говорится в статье.
В РЭО пояснили, что подобная инициатива направлена на отказ от неэкологичной тары. Экологический оператор отметил, что цветные пластиковые бутылки сложно или невозможно переработать из-за трудностей при выделении из общего объема мусора.
В первую очередь планируется ограничить распространение ПЭТ-бутылок с "кислотными" расцветками, а также тонкую термоусадочную пленку, которую используют в качестве этикетки для напитков. Помимо этого, в перечне "отверженных" значатся пластиковый пакет с донышком дой-пак, в котором, например, продают кетчуп, и пластиковые капсулы для кофе.
В Минпромторге пока предложили ограничить четыре вида упаковки: разноцветные ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c использованием нерастворимых клеев.
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РоссияРоссийский экологический операторМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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