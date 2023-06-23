https://ria.ru/20230623/butylki-1879908652.html

В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ

В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023

В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки, пишут СМИ

В России планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков с 2024 года, сообщили "Известия" со ссылкой на документы Российского экологического... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:35

2023-06-23T07:35

2023-06-23T07:35

россия

российский экологический оператор

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России планируют запретить цветные пластиковые бутылки для напитков с 2024 года, сообщили "Известия" со ссылкой на документы Российского экологического оператора."В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов", — говорится в статье.В РЭО пояснили, что подобная инициатива направлена на отказ от неэкологичной тары. Экологический оператор отметил, что цветные пластиковые бутылки сложно или невозможно переработать из-за трудностей при выделении из общего объема мусора.В первую очередь планируется ограничить распространение ПЭТ-бутылок с "кислотными" расцветками, а также тонкую термоусадочную пленку, которую используют в качестве этикетки для напитков. Помимо этого, в перечне "отверженных" значатся пластиковый пакет с донышком дой-пак, в котором, например, продают кетчуп, и пластиковые капсулы для кофе.В Минпромторге пока предложили ограничить четыре вида упаковки: разноцветные ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, а также тару с этикеткой из ПВХ и упаковку c использованием нерастворимых клеев.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, российский экологический оператор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика