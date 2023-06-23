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Над Курском сбили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:11 23.06.2023 (обновлено: 00:14 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/bpla-1879895568.html
Над Курском сбили беспилотник
Над Курском сбили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2023
Над Курском сбили беспилотник
Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T00:11
2023-06-23T00:14
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу", — написал Старовойт.Он попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Над Курском сбили беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт: над Курском ПВО сбила беспилотник

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования ПВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования ПВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу", — написал Старовойт.
Он попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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