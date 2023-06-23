https://ria.ru/20230623/bpla-1879895568.html

Над Курском сбили беспилотник

Над Курском сбили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2023

Над Курском сбили беспилотник

Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T00:11

2023-06-23T00:11

2023-06-23T00:14

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_f51d26857eeb1925d72de7166a4b34b4.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу", — написал Старовойт.Он попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, роман старовойт