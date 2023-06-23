https://ria.ru/20230623/bpla-1879895568.html
Над Курском сбили беспилотник
Над Курском сбили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2023
Над Курском сбили беспилотник
Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T00:11
2023-06-23T00:11
2023-06-23T00:14
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_f51d26857eeb1925d72de7166a4b34b4.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу", — написал Старовойт.Он попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_318cbed2fb3ab62b59348e9f7f547508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Над Курском сбили беспилотник
Губернатор Курской области Роман Старовойт: над Курском ПВО сбила беспилотник
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Над Курском сбили беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу", — написал Старовойт.
Он попросил жителей в случае обнаружения обломков не трогать их, а сообщить о находке по номеру 112.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
СМИ: российская армия готовит кошмарный сценарий для ВСУ