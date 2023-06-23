Рейтинг@Mail.ru
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/bomba-1879991718.html
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб - РИА Новости, 23.06.2023
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что у Украины нет и не было "грязных ядерных бомб", по его словам, Киев не планирует их приобретать. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:12
2023-06-23T13:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий кулеба
в мире
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842426090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2a70396dfd40d78a4f6d47071c47405.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что у Украины нет и не было "грязных ядерных бомб", по его словам, Киев не планирует их приобретать. Глава СВР России Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". Он подчеркнул, что ее потенциальное применение будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья. В пятницу центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации. По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. "Я повторяю: у Украины нет и никогда не было "грязных бомб", она не планирует их приобретать", - написал Кулеба. Он сослался на инспекцию агентства МАГАТЭ в конце 2022 года, которая не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине.
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842426090_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_724ba5c0b9f9e19192afc9f86ff7104a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дмитрий кулеба, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, В мире, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб

Кулеба утверждает, что у Украины нет ни грязных ядерных бомб, ни планов их приобрести

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что у Украины нет и не было "грязных ядерных бомб", по его словам, Киев не планирует их приобретать.
Глава СВР России Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". Он подчеркнул, что ее потенциальное применение будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья. В пятницу центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации. По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины.
"Я повторяю: у Украины нет и никогда не было "грязных бомб", она не планирует их приобретать", - написал Кулеба. Он сослался на инспекцию агентства МАГАТЭ в конце 2022 года, которая не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине.
Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ
ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды
6 июня, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий КулебаВ миреЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала