https://ria.ru/20230623/bomba-1879991718.html
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб - РИА Новости, 23.06.2023
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что у Украины нет и не было "грязных ядерных бомб", по его словам, Киев не планирует их приобретать. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:12
2023-06-23T13:12
2023-06-23T13:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий кулеба
в мире
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что у Украины нет и не было "грязных ядерных бомб", по его словам, Киев не планирует их приобретать. Глава СВР России Сергей Нарышкин ранее сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении Киевом работ над "грязной ядерной бомбой". Он подчеркнул, что ее потенциальное применение будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья. В пятницу центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137, чтобы использовать его в ущерб интересам России в ходе спецоперации. По информации ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. "Я повторяю: у Украины нет и никогда не было "грязных бомб", она не планирует их приобретать", - написал Кулеба. Он сослался на инспекцию агентства МАГАТЭ в конце 2022 года, которая не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине.
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, дмитрий кулеба, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, В мире, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба утверждает, что у Украины нет и не было грязных ядерных бомб
Кулеба утверждает, что у Украины нет ни грязных ядерных бомб, ни планов их приобрести