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Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче
Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче - РИА Новости, 23.06.2023
Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче
Какие опасности могут подстерегать на дачном участке и какие меры предосторожности стоит соблюдать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T02:15
2023-06-23T02:15
2023-06-23T09:06
общество
россия
алексей хухрев
дача
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Какие опасности могут подстерегать на дачном участке и какие меры предосторожности стоит соблюдать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Выращиванием цветов, овощей и зелени на дачном участке увлекаются многие россияне. Однако обработка грядок и клумб может привести к контакту с различными инфекциями, передающимися через почву, предупредил Хухрев."Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции", — пояснил врач.Существуют стандартные меры безопасности, соблюдение которых позволит избежать заражения, отметил он."В огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену — мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза", — уточнил Хухрев.В сельской местности возрастает риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства. По словам врача, деревенских собак не всегда прививают от этой болезни, кроме того, переносчиками опасного патогена могут быть не только они."Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку", — сказал Хухрев.Единственная защита от бешенства — вакцинация, к ней нужно приступать сразу же после того, как вас укусило какое-либо животное, продолжил врач. Курс состоит из шести инъекций, последнюю из них делают на 90-й день после предполагаемого заражения. В некоторых случаях допускается сократить количество уколов, если у человека есть возможность наблюдать за укусившей его собакой, считает Хухрев."От заражения до смерти у собаки обычно проходит 11 дней. Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок", — подчеркнул он.Укусы клещей, обитающих в том числе в Центральной России, могут приводить к заражению энцефалитом или боррелиозом, добавил врач."Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу", — посоветовал Хухрев.
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общество, россия, алексей хухрев, дача
Общество, Россия, Алексей Хухрев, Дача
Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче
Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Какие опасности могут подстерегать на дачном участке и какие меры предосторожности стоит соблюдать, объяснил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Выращиванием цветов, овощей и зелени на дачном участке увлекаются многие россияне. Однако обработка грядок и клумб может привести к контакту с различными инфекциями, передающимися через почву, предупредил Хухрев
.
«
"Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции", — пояснил врач.
Существуют стандартные меры безопасности, соблюдение которых позволит избежать заражения, отметил он.
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"В огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену — мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза", — уточнил Хухрев.
В сельской местности возрастает риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства. По словам врача, деревенских собак не всегда прививают от этой болезни, кроме того, переносчиками опасного патогена могут быть не только они.
"Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку", — сказал Хухрев.
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Единственная защита от бешенства — вакцинация, к ней нужно приступать сразу же после того, как вас укусило какое-либо животное, продолжил врач. Курс состоит из шести инъекций, последнюю из них делают на 90-й день после предполагаемого заражения. В некоторых случаях допускается сократить количество уколов, если у человека есть возможность наблюдать за укусившей его собакой, считает Хухрев.
«
"От заражения до смерти у собаки обычно проходит 11 дней. Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок", — подчеркнул он.
Укусы клещей, обитающих в том числе в Центральной России, могут приводить к заражению энцефалитом или боррелиозом, добавил врач.
"Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу", — посоветовал Хухрев.
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