https://ria.ru/20230623/bolezn-1879894941.html

Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче

Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче - РИА Новости, 23.06.2023

Врач назвал инфекции, которыми можно заразиться на даче

Какие опасности могут подстерегать на дачном участке и какие меры предосторожности стоит соблюдать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T02:15

2023-06-23T02:15

2023-06-23T09:06

общество

россия

алексей хухрев

дача

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Какие опасности могут подстерегать на дачном участке и какие меры предосторожности стоит соблюдать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Выращиванием цветов, овощей и зелени на дачном участке увлекаются многие россияне. Однако обработка грядок и клумб может привести к контакту с различными инфекциями, передающимися через почву, предупредил Хухрев."Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции", — пояснил врач.Существуют стандартные меры безопасности, соблюдение которых позволит избежать заражения, отметил он."В огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену — мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза", — уточнил Хухрев.В сельской местности возрастает риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства. По словам врача, деревенских собак не всегда прививают от этой болезни, кроме того, переносчиками опасного патогена могут быть не только они."Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку", — сказал Хухрев.Единственная защита от бешенства — вакцинация, к ней нужно приступать сразу же после того, как вас укусило какое-либо животное, продолжил врач. Курс состоит из шести инъекций, последнюю из них делают на 90-й день после предполагаемого заражения. В некоторых случаях допускается сократить количество уколов, если у человека есть возможность наблюдать за укусившей его собакой, считает Хухрев."От заражения до смерти у собаки обычно проходит 11 дней. Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок", — подчеркнул он.Укусы клещей, обитающих в том числе в Центральной России, могут приводить к заражению энцефалитом или боррелиозом, добавил врач."Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу", — посоветовал Хухрев.

https://ria.ru/20230507/shtrafy-1870087824.html

https://ria.ru/20230430/shashlyk-1868820567.html

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общество, россия, алексей хухрев, дача