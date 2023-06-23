https://ria.ru/20230623/bmw-1880064806.html

BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем

BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем - РИА Новости, 23.06.2023

BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем

"БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает более 37 тысяч автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:44

2023-06-23T17:44

2023-06-23T17:44

авто

россия

bmw ag

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

x5 retail group

bmw x5

bmw 1

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_e2858af814a7de9fb32b830dc7c6b3f1.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает более 37 тысяч автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении Росстандарта. "Отзыву подлежат 37276 автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), изготовленных в период с ноября 2006 года по июнь 2014 года с VIN-кодами согласно приложению", - отметили в ведомстве. "Причина отзыва транспортных средств: в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться и его металлические детали могут причинить травмы", - уточнили в Росстандарте. Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. Уполномоченные представители компании "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230406/avto-1863387934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия, bmw ag, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), x5 retail group, bmw x5, bmw 1, технологии