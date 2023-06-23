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BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем - РИА Новости, 23.06.2023
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17:44 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/bmw-1880064806.html
BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем
BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем - РИА Новости, 23.06.2023
BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем
"БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает более 37 тысяч автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:44
2023-06-23T17:44
авто
россия
bmw ag
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
x5 retail group
bmw x5
bmw 1
технологии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает более 37 тысяч автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении Росстандарта. "Отзыву подлежат 37276 автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), изготовленных в период с ноября 2006 года по июнь 2014 года с VIN-кодами согласно приложению", - отметили в ведомстве. "Причина отзыва транспортных средств: в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться и его металлические детали могут причинить травмы", - уточнили в Росстандарте. Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. Уполномоченные представители компании "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.
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авто, россия, bmw ag, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), x5 retail group, bmw x5, bmw 1, технологии
Авто, Россия, BMW AG, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), X5 Retail Group, BMW X5, BMW 1, Технологии
BMW отзовет более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем

BMW отзовет 37276 машин в России из-за возможных проблем с подушками безопасности

© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель BMW на российском рынке - отзывает более 37 тысяч автомобилей в РФ из-за возможных проблем с подушками безопасности, говорится в сообщении Росстандарта.
"Отзыву подлежат 37276 автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), изготовленных в период с ноября 2006 года по июнь 2014 года с VIN-кодами согласно приложению", - отметили в ведомстве.
"Причина отзыва транспортных средств: в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться и его металлические детали могут причинить травмы", - уточнили в Росстандарте.
Уточняется, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира.
Уполномоченные представители компании "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.
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