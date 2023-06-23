https://ria.ru/20230623/bmp-1879995553.html

Rheinmetall поставит Украине еще 20 БМП Marder

Rheinmetall поставит Украине еще 20 БМП Marder - РИА Новости, 23.06.2023

Rheinmetall поставит Украине еще 20 БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в пятницу, что поставит летом Украине еще 20 БМП Marder, а также уже начал работу по введению в строй еще 60 машин РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:26

2023-06-23T13:26

2023-06-23T13:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в пятницу, что поставит летом Украине еще 20 БМП Marder, а также уже начал работу по введению в строй еще 60 машин этого типа, следует из пресс-релиза компании. "Rheinmetall поставит Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии. Поставка состоится уже летом 2023 года," - говорится в сообщении. Заказ был размещен в мае этого года, его цена исчисляется "небольшим двузначным числом" миллионов евро. "В дополнение к уже заказанным БМП Marder, Rheinmetall может предоставить еще 60 машин. Работа над этим уже ведется на предприятиях Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. Возможны поставки по 10 БМП в месяц," - добавил концерн. В марте Rheinmetall уже поставила 20 БМП Marder Украине, еще 20 таких же машин Киев получил непосредственно из запасов вооруженных сил Германии. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230616/demarsh-1878764714.html

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украина, германия, в мире