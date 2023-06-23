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Турецкая компания откроет производство БПЛА на Украине в 2025 году - РИА Новости, 23.06.2023
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11:36 23.06.2023 (обновлено: 11:54 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879967255.html
Турецкая компания откроет производство БПЛА на Украине в 2025 году
Турецкая компания откроет производство БПЛА на Украине в 2025 году - РИА Новости, 23.06.2023
Турецкая компания откроет производство БПЛА на Украине в 2025 году
Турецкая компания Baykar ("Байкар") рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci ("Акынджи") на Украине в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:36
2023-06-23T11:54
в мире
украина
турция
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Турецкая компания Baykar ("Байкар") рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci ("Акынджи") на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар газете Defense News. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства центра Bayraktar на Украине было согласовано. Как заявил Байрактар в интервью Defense News, строительные работы в местной дочерней компании Baykar, LLC Avia Ventures, продвигаются по плану и открытие намечено примерно на 2025 год. "Большая часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что электроэнергия на объект поступит уже в июле", - добавил Байрактар. Он добавил, что компания получила соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотников Baykar TB2 и Akinci на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, турция
В мире, Украина, Турция
Турецкая компания откроет производство БПЛА на Украине в 2025 году

DN: Турецкая компания Baykar планирует начать производить БПЛА на Украине в 2025 году

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Турецкая компания Baykar ("Байкар") рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci ("Акынджи") на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар газете Defense News.
Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество украинских инженеров и техников составит более 300. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства центра Bayraktar на Украине было согласовано.
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Как заявил Байрактар в интервью Defense News, строительные работы в местной дочерней компании Baykar, LLC Avia Ventures, продвигаются по плану и открытие намечено примерно на 2025 год.
«
"Большая часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что электроэнергия на объект поступит уже в июле", - добавил Байрактар.
Он добавил, что компания получила соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотников Baykar TB2 и Akinci на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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