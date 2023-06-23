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В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников - РИА Новости, 23.06.2023
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07:26 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879908469.html
В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников
В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников - РИА Новости, 23.06.2023
В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников
Запреты на полеты беспилотников во многих регионах России существенно повлияли на развитие отрасли, спад рынка составил около 30%, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:26
2023-06-23T07:26
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запреты на полеты беспилотников во многих регионах России существенно повлияли на развитие отрасли, спад рынка составил около 30%, рассказал в интервью РИА Новости основатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране - компании "Геоскан" - Алексей Семенов. "Мы ожидали роста в этом году, а реально идет спад, процентов на 30. Некоторые компании отказываются от покупок, хотя и собирались покупать, потому что сейчас не видят смысла вкладываться", - рассказал Семенов. Объясняя нужность такой техники, специалист отметил, что "беспилотник собрал информацию, огромное количество информации, которую трудно подделать - мы ее получили, ее настолько много, что внести туда изменения очень тяжело". "Отсутствует человеческий фактор. Поэтому беспилотники интересны тем, кто хочет знать правду. И неинтересны тем, кто ее знать не хочет", - заключил Семенов.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников

Глава "Геоскана": закрытие неба в России "уронило" рынок беспилотников на 30 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗнак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве
Знак Бесполетная зона на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Знак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запреты на полеты беспилотников во многих регионах России существенно повлияли на развитие отрасли, спад рынка составил около 30%, рассказал в интервью РИА Новости основатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране - компании "Геоскан" - Алексей Семенов.
«
"Мы ожидали роста в этом году, а реально идет спад, процентов на 30. Некоторые компании отказываются от покупок, хотя и собирались покупать, потому что сейчас не видят смысла вкладываться", - рассказал Семенов.
Объясняя нужность такой техники, специалист отметил, что "беспилотник собрал информацию, огромное количество информации, которую трудно подделать - мы ее получили, ее настолько много, что внести туда изменения очень тяжело".
"Отсутствует человеческий фактор. Поэтому беспилотники интересны тем, кто хочет знать правду. И неинтересны тем, кто ее знать не хочет", - заключил Семенов.
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