https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879908469.html

В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников

В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников - РИА Новости, 23.06.2023

В "Геоскане" рассказали о влиянии закрытого неба на рынок беспилотников

Запреты на полеты беспилотников во многих регионах России существенно повлияли на развитие отрасли, спад рынка составил около 30%, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:26

2023-06-23T07:26

2023-06-23T07:26

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Запреты на полеты беспилотников во многих регионах России существенно повлияли на развитие отрасли, спад рынка составил около 30%, рассказал в интервью РИА Новости основатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране - компании "Геоскан" - Алексей Семенов. "Мы ожидали роста в этом году, а реально идет спад, процентов на 30. Некоторые компании отказываются от покупок, хотя и собирались покупать, потому что сейчас не видят смысла вкладываться", - рассказал Семенов. Объясняя нужность такой техники, специалист отметил, что "беспилотник собрал информацию, огромное количество информации, которую трудно подделать - мы ее получили, ее настолько много, что внести туда изменения очень тяжело". "Отсутствует человеческий фактор. Поэтому беспилотники интересны тем, кто хочет знать правду. И неинтересны тем, кто ее знать не хочет", - заключил Семенов.

https://ria.ru/20230623/kvadrokoptery-1879907863.html

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экономика, технологии, россия