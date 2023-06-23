https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879906515.html
В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов
В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов - РИА Новости, 23.06.2023
В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов
Россия уже выпускает все виды беспилотников для всех нужных отраслей промышленности, не делает только для обычных пользователей, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:57
2023-06-23T06:57
2023-06-23T06:57
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технологии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия уже выпускает все виды беспилотников для всех нужных отраслей промышленности, не делает только для обычных пользователей, рассказал в интервью РИА Новости создатель, руководитель крупнейшего производства БПЛА Компании "Геоскан" Алексей Семенов. "Все дроны, которые нужны стране для тех рынков, которые нормативно были открыты, все были сделаны, и здесь зарубежных компаний вообще нет. Восемь-десять лет назад они еще пытались зайти на наш рынок, но сейчас зарубежных промышленных дронов в России нет", - сказал Семенов. Он уточнил, что "по-другому можно сказать, что российские технологические компании сделали все, что могли, и не сделали решений только для тех рынков, которые не были открыты нормативно". "Кроме легких дронов для обычных потребителей, для видеосъемок", - добавил специалист. Обычные пользовательские коптеры все зарубежные и "с ними очень тяжело бороться – они очень функциональные, качественные, и очень дешевые". "Без преференций для отечественных компаний западных производителей не победить. И если бы мы понимали, что будут какие-то преференции для этой техники, мы бы туда тоже пошли. Хотя, повторю, это не так просто. Маленькие коптеры - самые сложные в разработке из всего, что летает", - заключил Семенов.
https://ria.ru/20230623/vosstanie-1879905688.html
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экономика, технологии, россия, беспилотники
Экономика, Технологии, Россия, Беспилотники
В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов
Глава "Геоскана": Россия делает все виды дронов, не только для обычных пользователей
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия уже выпускает все виды беспилотников для всех нужных отраслей промышленности, не делает только для обычных пользователей, рассказал в интервью РИА Новости создатель, руководитель крупнейшего производства БПЛА Компании "Геоскан" Алексей Семенов.
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"Все дроны, которые нужны стране для тех рынков, которые нормативно были открыты, все были сделаны, и здесь зарубежных компаний вообще нет. Восемь-десять лет назад они еще пытались зайти на наш рынок, но сейчас зарубежных промышленных дронов в России нет", - сказал Семенов.
Он уточнил, что "по-другому можно сказать, что российские технологические компании сделали все, что могли, и не сделали решений только для тех рынков, которые не были открыты нормативно".
"Кроме легких дронов для обычных потребителей, для видеосъемок", - добавил специалист.
Обычные пользовательские коптеры все зарубежные и "с ними очень тяжело бороться – они очень функциональные, качественные, и очень дешевые".
"Без преференций для отечественных компаний западных производителей не победить. И если бы мы понимали, что будут какие-то преференции для этой техники, мы бы туда тоже пошли. Хотя, повторю, это не так просто. Маленькие коптеры - самые сложные в разработке из всего, что летает", - заключил Семенов.
В "Геоскане" заявили о невозможности восстания беспилотников