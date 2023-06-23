https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879906515.html

В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов

В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов - РИА Новости, 23.06.2023

В "Геоскане" заявили, что в России выпускают беспилотники всех видов

Россия уже выпускает все виды беспилотников для всех нужных отраслей промышленности, не делает только для обычных пользователей, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:57

2023-06-23T06:57

2023-06-23T06:57

экономика

технологии

россия

беспилотники

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия уже выпускает все виды беспилотников для всех нужных отраслей промышленности, не делает только для обычных пользователей, рассказал в интервью РИА Новости создатель, руководитель крупнейшего производства БПЛА Компании "Геоскан" Алексей Семенов. "Все дроны, которые нужны стране для тех рынков, которые нормативно были открыты, все были сделаны, и здесь зарубежных компаний вообще нет. Восемь-десять лет назад они еще пытались зайти на наш рынок, но сейчас зарубежных промышленных дронов в России нет", - сказал Семенов. Он уточнил, что "по-другому можно сказать, что российские технологические компании сделали все, что могли, и не сделали решений только для тех рынков, которые не были открыты нормативно". "Кроме легких дронов для обычных потребителей, для видеосъемок", - добавил специалист. Обычные пользовательские коптеры все зарубежные и "с ними очень тяжело бороться – они очень функциональные, качественные, и очень дешевые". "Без преференций для отечественных компаний западных производителей не победить. И если бы мы понимали, что будут какие-то преференции для этой техники, мы бы туда тоже пошли. Хотя, повторю, это не так просто. Маленькие коптеры - самые сложные в разработке из всего, что летает", - заключил Семенов.

https://ria.ru/20230623/vosstanie-1879905688.html

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экономика, технологии, россия, беспилотники