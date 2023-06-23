https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879902478.html
В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты
В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты - РИА Новости, 23.06.2023
В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты
Возвращение к европейским поставщикам комплектующих с нынешних китайских для российских беспилотных летательных аппаратов уже невозможно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T04:44
2023-06-23T04:44
2023-06-23T05:44
экономика
технологии
европа
беспилотники
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возвращение к европейским поставщикам комплектующих с нынешних китайских для российских беспилотных летательных аппаратов уже невозможно, заявил в интервью РИА Новости создатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране — компании "Геоскан" — Алексей Семенов. "Мы понимали, что с американской микроэлектроникой для дронов могут возникнуть проблемы, и сделали ставку на европейскую. Мы не думали, что Европа может так себя повести, честно говоря. А сейчас Европа выстрелила себе в ногу", — сказал Семенов.Он пояснил, что отечественные закупки для ЕС не значимы, "но они открыли для всех китайский мир"."Многие китайские микроэлектронные компании были мало известны в мире, так как они обслуживали гигантский внутренний рынок. У них было мало информации на английском, особенно документации. Сейчас они увидели внешний спрос и восполнили этот пробел. Теперь весь мир может пользоваться дешевой китайской электроникой", — уточнил Семенов.Собеседник агентства добавил, что "это дорога в один конец — переписав единожды софт под новый процессор, мы уже будем придерживаться именно его", а обратного возвращения к закупкам в Европе не произойдет, уверен он.
https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html
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экономика, технологии, европа, беспилотники
Экономика, Технологии, Европа, Беспилотники
В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты
Глава "Геоскана": вернуться к поставкам комплектующих для дронов из Европы уже невозможно
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возвращение к европейским поставщикам комплектующих с нынешних китайских для российских беспилотных летательных аппаратов уже невозможно, заявил в интервью РИА Новости создатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране — компании "Геоскан" — Алексей Семенов.
«
"Мы понимали, что с американской микроэлектроникой для дронов могут возникнуть проблемы, и сделали ставку на европейскую. Мы не думали, что Европа может так себя повести, честно говоря. А сейчас Европа выстрелила себе в ногу", — сказал Семенов.
Он пояснил, что отечественные закупки для ЕС
не значимы, "но они открыли для всех китайский мир".
"Многие китайские микроэлектронные компании были мало известны в мире, так как они обслуживали гигантский внутренний рынок. У них было мало информации на английском, особенно документации. Сейчас они увидели внешний спрос и восполнили этот пробел. Теперь весь мир может пользоваться дешевой китайской электроникой", — уточнил Семенов.
Собеседник агентства добавил, что "это дорога в один конец — переписав единожды софт под новый процессор, мы уже будем придерживаться именно его", а обратного возвращения к закупкам в Европе не произойдет, уверен он.
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