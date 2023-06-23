https://ria.ru/20230623/bespilotniki-1879902478.html

В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты

В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты - РИА Новости, 23.06.2023

В "Геоскане" заявили, что российские БПЛА перешли на китайские компоненты

Возвращение к европейским поставщикам комплектующих с нынешних китайских для российских беспилотных летательных аппаратов уже невозможно, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T04:44

2023-06-23T04:44

2023-06-23T05:44

экономика

технологии

европа

беспилотники

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возвращение к европейским поставщикам комплектующих с нынешних китайских для российских беспилотных летательных аппаратов уже невозможно, заявил в интервью РИА Новости создатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране — компании "Геоскан" — Алексей Семенов. "Мы понимали, что с американской микроэлектроникой для дронов могут возникнуть проблемы, и сделали ставку на европейскую. Мы не думали, что Европа может так себя повести, честно говоря. А сейчас Европа выстрелила себе в ногу", — сказал Семенов.Он пояснил, что отечественные закупки для ЕС не значимы, "но они открыли для всех китайский мир"."Многие китайские микроэлектронные компании были мало известны в мире, так как они обслуживали гигантский внутренний рынок. У них было мало информации на английском, особенно документации. Сейчас они увидели внешний спрос и восполнили этот пробел. Теперь весь мир может пользоваться дешевой китайской электроникой", — уточнил Семенов.Собеседник агентства добавил, что "это дорога в один конец — переписав единожды софт под новый процессор, мы уже будем придерживаться именно его", а обратного возвращения к закупкам в Европе не произойдет, уверен он.

https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html

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экономика, технологии, европа, беспилотники