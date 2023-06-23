https://ria.ru/20230623/bespilotnik-1880022523.html
В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя
В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя - РИА Новости, 23.06.2023
В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя
Беспилотник упал на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, люди при этом не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:14
2023-06-23T15:14
2023-06-23T15:14
происшествия
рыльский район
курская область
сумская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Беспилотник упал на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, люди при этом не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В Рыльском районе произошло попадание БПЛА в сельхозтехнику местного жителя", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, незначительные повреждения в результате падения дрона получил трактор. Пострадавших среди людей нет. Обстоятельства инцидента и принадлежность БПЛА уточняются. Рыльский район граничит с Сумской областью Украины.
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рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область, сумская область
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Сумская область
В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя
В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя, пострадавших нет