https://ria.ru/20230623/bespilotnik-1880022523.html

В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя

В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя - РИА Новости, 23.06.2023

В Курской области беспилотник упал на трактор местного жителя

Беспилотник упал на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, люди при этом не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:14

2023-06-23T15:14

2023-06-23T15:14

происшествия

рыльский район

курская область

сумская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Беспилотник упал на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, люди при этом не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В Рыльском районе произошло попадание БПЛА в сельхозтехнику местного жителя", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, незначительные повреждения в результате падения дрона получил трактор. Пострадавших среди людей нет. Обстоятельства инцидента и принадлежность БПЛА уточняются. Рыльский район граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

рыльский район

курская область

сумская область

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происшествия, рыльский район, курская область, сумская область