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В "Геоскане" рассказали, сколько нужно времени для создания нового БПЛА - РИА Новости, 23.06.2023
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05:34 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/bespilotnik-1879904286.html
В "Геоскане" рассказали, сколько нужно времени для создания нового БПЛА
В "Геоскане" рассказали, сколько нужно времени для создания нового БПЛА - РИА Новости, 23.06.2023
В "Геоскане" рассказали, сколько нужно времени для создания нового БПЛА
Создание в России совершенно нового беспилотного летательного аппарата потребует около семи лет и от сотен миллионов до миллиардов рублей, рассказал в интервью... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:34
2023-06-23T05:34
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Создание в России совершенно нового беспилотного летательного аппарата потребует около семи лет и от сотен миллионов до миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости создатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране компании "Геоскан" Алексей Семенов. "Нужно лет семь, если с нуля. Если делать из "веревок и палок", только чтобы летало, можно сделать быстро. Но чтобы сделать конкурентоспособный беспилотник, в нем надо разрабатывать все. А это сотни миллионов рублей и много лет", - сказал Семенов. По его словам, стоимость зависит от его сложности и массы. "Потому что, если это, скажем, сельхоздрон, то сотни миллионов рублей, а если беспилотник весом в тонну, то это уже миллиарды рублей вложений", - пояснил глава "Геоскана". "До первого серийного образца – полтора года в среднем. И испытания: собственные испытания, испытания для получения сертификата летной годности. А если даже делаете легкий аппарат, для которого не нужен сертификат, все равно нужно иметь какой-то опыт эксплуатации нового беспилотника, который можно предъявить покупателю", - добавил специалист. "Сейчас считается, что у беспилотника хорошие показатели - одно падение на тысячу полетов. А это несколько лет эксплуатации. При этом к нам еще лояльно относятся: у пилотируемых летательных аппаратов стандарт – один отказ на миллиард полетов", - заключил Семенов.
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технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
В "Геоскане" рассказали, сколько нужно времени для создания нового БПЛА

Глава "Геоскана": создание нового беспилотника потребует семь лет и миллиарды рублей

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов
Председатель правления ГК Геоскан Алексей Семенов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Создание в России совершенно нового беспилотного летательного аппарата потребует около семи лет и от сотен миллионов до миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости создатель, генеральный директор ведущего производителя беспилотников в стране компании "Геоскан" Алексей Семенов.
«
"Нужно лет семь, если с нуля. Если делать из "веревок и палок", только чтобы летало, можно сделать быстро. Но чтобы сделать конкурентоспособный беспилотник, в нем надо разрабатывать все. А это сотни миллионов рублей и много лет", - сказал Семенов.
По его словам, стоимость зависит от его сложности и массы. "Потому что, если это, скажем, сельхоздрон, то сотни миллионов рублей, а если беспилотник весом в тонну, то это уже миллиарды рублей вложений", - пояснил глава "Геоскана".
"До первого серийного образца – полтора года в среднем. И испытания: собственные испытания, испытания для получения сертификата летной годности. А если даже делаете легкий аппарат, для которого не нужен сертификат, все равно нужно иметь какой-то опыт эксплуатации нового беспилотника, который можно предъявить покупателю", - добавил специалист.
"Сейчас считается, что у беспилотника хорошие показатели - одно падение на тысячу полетов. А это несколько лет эксплуатации. При этом к нам еще лояльно относятся: у пилотируемых летательных аппаратов стандарт – один отказ на миллиард полетов", - заключил Семенов.
Беспилотник на стенде компании Геоскан - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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