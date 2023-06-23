https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880107930.html

СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан"

СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023

СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан"

Управление безопасности на транспорте США (NTSB) примет участие в расследовании крушения батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены в четверг, сообщает РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T23:58

2023-06-23T23:58

2023-06-23T23:58

в мире

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720671_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_c73b931543fb6c52011da3080f6aeb69.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Управление безопасности на транспорте США (NTSB) примет участие в расследовании крушения батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены в четверг, сообщает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. "Отдел безопасности на море, входящий в структуру NTSB, совместно с Береговой охраной попытаются выяснить возможную причину произошедшей на глубине катастрофы", - цитирует издание слова источника. Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию батискафа, связь с которым была потеряна в воскресенье вскоре после его погружения в районе затопления лайнера "Титаник", сообщила в четверг об обнаружении обломков аппарата. Власти заявили, что в результате "катастрофического" взрыва все пять членов его экипажа погибли.

https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа