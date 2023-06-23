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СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан"
СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023
СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан"
Управление безопасности на транспорте США (NTSB) примет участие в расследовании крушения батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены в четверг, сообщает РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T23:58
2023-06-23T23:58
2023-06-23T23:58
в мире
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Управление безопасности на транспорте США (NTSB) примет участие в расследовании крушения батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены в четверг, сообщает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. "Отдел безопасности на море, входящий в структуру NTSB, совместно с Береговой охраной попытаются выяснить возможную причину произошедшей на глубине катастрофы", - цитирует издание слова источника. Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию батискафа, связь с которым была потеряна в воскресенье вскоре после его погружения в районе затопления лайнера "Титаник", сообщила в четверг об обнаружении обломков аппарата. Власти заявили, что в результате "катастрофического" взрыва все пять членов его экипажа погибли.
https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html
сша
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в мире, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
СМИ: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан"
NBC: США помогут в расследовании крушения батискафа "Титан"