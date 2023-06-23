https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880101532.html

Канада начала расследование трагедии с батискафом "Титан" в Атлантике

Канада начала расследование трагедии с батискафом "Титан" в Атлантике - РИА Новости, 23.06.2023

Канада начала расследование трагедии с батискафом "Титан" в Атлантике

Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа "Титан" в водах Атлантического океана, говорится в заявлении Управления транспортной... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T22:12

2023-06-23T22:12

2023-06-23T22:12

в мире

атлантический океан

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Власти Канады начали расследование в связи с разрушением батискафа "Титан" в водах Атлантического океана, говорится в заявлении Управления транспортной безопасности (TSB) страны. "Управление транспортной безопасности Канады запускает расследование фатального происшествия с участием судна под канадским флагом Polar Prince и частно управлявшегося батискафа "Титан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В рамках расследования TSB намерена проверить обстоятельства работы Polar Prince, который перевозил батискаф, с точки зрения безопасности, провести интервью, собрать информацию и оценить случившееся. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

https://ria.ru/20230622/titan-1879893560.html

https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html

атлантический океан

сша

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в мире, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша